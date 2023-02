Pas toujours facile de faire son choix au restaurant. C’est pourquoi les tapas et petites bouchées sont si appréciées. Elles nous permettent de goûter un peu à tout et de partager avec nos amis.

Voici 6 excellents restaurants de plats à partager à Québec!

Un incontournable où tout est parfait, de l’accueil en passant par l’ambiance et les grignotines éphémères et délicieusement recherchées. Tellement bon que vous hésiterez presque à partager. Gros coup de cœur pour l’endroit!

1039, 3e Avenue

Les tartes flambées sont les plus délicieuses en ville! Le service est impeccable et les saveurs sont judicieusement accordées. Le plus difficile sera de choisir parmi toutes les suggestions sur le menu et aussi, de quitter l’endroit. Pas le choix d’y retourner souvent!

638, rue Saint-Vallier Ouest

Destination gourmande, installée sur l’avenue Maguire depuis 2017, où vous découvrirez un menu de tapas délicieux et une impressionnante carte des vins. Ambiance conviviale qui donne envie de fêter!

1297, avenue Maguire

Ici, la cuisine est typiquement espagnole avec de délicieux tapas et une succulente paella préparée selon une recette maison traditionnelle. Avec ses murs de briques orangés, ses planchers de terre cuite et son décor qui vous fera vivre le meilleur du flamenco et de la corrida, vous voyagerez aux quatre coins de l’Espagne.

595, Grande Allée Est

Ayant pignon sur la mythique rue Saint-Paul et offrant un décor vintage et avec son tourne-disque qui crée une ambiance réconfortante, Rioux & Pettigrew est bien ancré dans le paysage du Vieux-Port de Québec depuis 2017. Une cuisine saisonnière qui marie nos richesses du terroir et les saveurs d’ailleurs.

160, rue Saint-Paul

Dès 17 heures, Madame Chose offre des tapas uniques et originaux. Située au cœur du restaurant, la cuisine ouverte permet d’observer la préparation de votre assiette, bien installé à votre table. Mention spéciale pour le décor flamboyant qui nous en met plein la vue.

5401, boulevard des Galeries

