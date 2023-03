Une pizzéria du Vieux-Montréal propose des ateliers de création de pizza à faire en gang

Votre sortie au restaurant vient de prendre une tournure funky avec cette option qui propose de créer sa propre pizza avec un chef.

Au cœur du Vieux-Montréal, le BEVO Bar+Pizza est déjà bien installé et adopté. Connu pour ses délicieuses pizzas cuites dans un four à bois, l’endroit propose une audacieuse carte de cocktails.

Les personnes qui sont à la recherche d’un endroit où fêter leur anniversaire ou d’une occasion pour sortir en gang se réjouiront de l’atelier de création de pizza offert par l’établissement.

L’atelier de création de pizza est offert en compagnie du chef du BEVO, Giovanni Vella.

Après une présentation du chef sur l’origine de sa recette de pâte à pizza et son choix d’ingrédients, les participants reçoivent un tablier BEVO et commencent à jouer les pizzaiolos en étirant leur boule de pâte. Vos amis pourront laisser libre cours à leur imagination et créer la pizza de leur rêve.

Un menu trois services est compris dans l’activité.

Le menu comprend des antipasti et des polpettes di casa (boulettes de viande maison), la pizza que vous aurez créée et une énorme assiette de pâtes à partager. Finalement, les dents sucrées seront ravies de partager une pizza au Nutella en dessert. Un verre de vin ou de bière est inclus dans le prix.

L’activité et le repas sont disponibles pour les groupes de 8 personnes minimum et de 20 personnes maximum au coût de 90$ par personne.

410, rue Saint-Vincent, Montréal

