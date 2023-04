La Sépaq ouvrira très bientôt les réservations de chalets pour l’été 2024

C'est déjà le temps de penser aux vacances d'été de l'année prochaine! La Sépaq ouvrira les réservations pour les séjours en chalet de l’été 2024 ce samedi 22 avril, à partir de 8h.

Si vous rêvez depuis longtemps de mettre la main sur un chalet dans le parc national du Bic, dans celui du Mont-Tremblant ou dans n'importe quel autre parc magnifique de la province, assurez-vous de ne pas faire la grasse matinée ce samedi et de vous rendre sur le site www.sepaq.com le plus tôt possible!

L’offre de réservation pour les différents parcs nationaux, réserves fauniques et établissements touristiques du réseau de la Sépaq sera répartie à travers des plages horaires bien définies afin de distribuer l’achalandage pendant la journée.

En ligne, une salle d’attente virtuelle sera mise en place et des rangs de priorité seront distribués aléatoirement à tous ceux qui s’y trouveront à l’heure d’ouverture d’une plage.

Il sera également possible de réserver par téléphone au 1 800 665-6527. L'offre concerne à la fois les chalets de villégiature et les chalets de pêche.

