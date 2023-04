Le joli condo de Phil Roy sur le Plateau Mont-Royal est à vendre pour 779 000$

L’humoriste Phil Roy vient tout juste de mettre son joli condo à vendre.

La propriété qui se trouve dans l’est du Plateau Mont-Royal propose un magnifique espace ouvert où il fait bon vivre.

Situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de trois unités, le condo offre un salon accueillant ainsi qu’une jolie cuisine.

Dans la cuisine, on retrouve un ilot ainsi qu’une murale faite par l’artiste montréalais LeBicar.

Le condo propose trois chambres à coucher ainsi qu’une salle de bain.

À l’extérieur, on retrouve une immense terrasse privée ainsi qu’un espace stationnement.

L’humoriste qui y vit présentement avec sa douce Virginie et leur enfant Billie sera papa pour une seconde fois. On imagine donc que la petite famille déménagera dans un plus grand espace.

C’est Éric Larouche de Re/Max qui s’occupe de la vente du condo à 779 000$. Tous les détails ici.



