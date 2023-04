10 beaux chalets à louer sur Airbnb pour profiter du prochain congé férié

La fête de la Reine (aussi appelée la fête des Patriotes) est à nos portes! Du 19 au 22 mai prochain, offrez-vous le luxe d’une escapade entre amis, en famille, en solo ou en couple.

Voici quelques options de chalets à louer au Québec qui sont encore disponibles, mais il va falloir réserver vite.

1. Chalet contemporain à Sainte-Adèle, Laurentides

Ce lumineux micro loft contemporain est perché à flanc de montagne et peut accueillir jusqu’à 6 personnes. Vous aurez droit à deux chambres et un canapé lit. Il dispose d’une salle de bains, une cuisine moderne et d’une salle de séjour avec foyer au gaz. Intimité, détente et sérénité assuré après une palpitante journée d’activités en plein air.

Capacité: 6 invités, deux chambres, trois lits, une salle de bain

Animaux non-permis

294$ par nuit du 19 au 22 mai 2023

2. Chalet «dog-friendly» à La Conception

À 12 minutes seulement de la base du Mont-Tremblant et du village touristique, cette cabane profite d’une vue panoramique spectaculaire sur la vallée de la Conception. Avec une exposition totale au sud, il n’y a pas de meilleur endroit pour admirer les couchers de soleil.

Capacité: 6 personnes, 3 lits, 3 chambres, deux salles de bain

Animaux permis

263$ par nuit du 19 au 22 mai 2023

3. Chalet Lac Brochet à Amherst

Sur le bord d’un lac, ce chalet appelle à la relaxation dès les bagages posés. Les voyageurs profiteront d’un grand balcon et d’un spa. Sautez là-dessus!

Capacité: 8 voyageurs, 3 chambres, 4 lits, une salle de bain

Animaux non-permis

450$ par nuit du 19 au 22 mai 2023

4. Chalet bohémien à Chertsey

Au bord du paisible et écologique lac Beaulne, à 1h20 de Montréal, profitez de ce chalet rustique 4 saisons en pleine nature. Les voyageurs profitent de quatre chambres fermées, un sous-sol semi-aménagé, et une grande terrasse entourée de moustiquaires idéale pour déguster un verre de rouge léger.

Capacité: 8 voyageurs, 4 chambres, 5 lits, une salle de bain

Animaux non-permis

333$ par nuit du 19 au 22 mai 2023

5. Lë Tēo «dog-friendly» à Baie-Saint-Paul

Ce chalet spacieux avec vue et spa est idéal pour une gang d’amis qui souhaite s’installer quelques jours à Charlevoix. Ils profiteront d’un spa et d’une grande aire de vie vitrée où faire des bains de soleil.

Capacité: 14 voyageurs, 4 chambres, 7 lits, 2 salles de bain

Animaux permis

402$ par nuit du 19 au 22 mai 2023

6. Nöge-03 à Sainte-Brigitte-de-Laval

Ce magnifique chalet scandinave en nature possède un terrain de plus de 1 million de pieds carrés, vous pourrez profiter sur place d’un lac, d’une rivière et de sentiers pédestres. En plus, toutou peut être de la partie!

Capacité: 3 voyageurs, deux lits et une salle de bain

Animaux non-permis

295$ par nuit du 19 au 22 mai 2023



7. Le chalet des bois «dog-friendly» à Sutton

Véritable havre de paix en nature, cette maison neuve se loue entièrement équipée. La maison dispose d'un poêle à bois, d'une grande salle de bain moderne et d'une chambre et un canapé-lit. Les voyageurs auront un accès aux sentiers directement derrière la maison.

Capacité: 4 voyageurs, une chambre, 3 lits, une salle de bain

Animaux permis

258$ par nuit du 19 au 22 mai 2023

8. Micro maison «dog-friendly» à Les Éboulements

Par Repère Boréal, ce refuge promet un séjour relaxant en nature. Il s’agit en fait d’un prêt-à-camper qui bénéficie de tout le confort d’une mini maison. Les commodités se trouvent à l’extérieur, proche des habitations. Les blocs sanitaires de luxe sont accessibles 24h sur 24h.

Capacité: 2 voyageurs et un lit

Animaux permis

189$ par nuit du 19 au 21 mai 2023

9. Cottage sur une île (!!!) à Saint-Calixte

Passez le long week-end sur votre propre île en réservant ce chalet unique. L’espace peut accueillir un maximum de 12 voyageurs. À la gang, vous pourrez sans doute vous offrir le luxe d’une île privée! N’attendez pas trop.

Capacité: 12 voyageurs, 4 chambres, 8 lits, 2 salles de bain

Animaux non-permis

715$ par nuit du 19 au 22 mai 2023

10. Chalet en nature à Shawinigan

Situé à l'entrée du parc national de la Mauricie et à proximité de la rivière St-Mauricie, ce microrefuge est idéal pour un duo. À l’intérieur, vous trouverez un espace pour cuisiner, une salle de bain avec douche et toilette, une aire commune avec un lit queen et le foyer au bois intérieur. Le tout vous mène par la suite à votre balcon privé extérieur.

Capacité : 2 voyageurs, un lit et une salle de bains

Les chiens sont admis monnayant des frais supplémentaires de 35 $ pour 1 chien et 50 $ pour 2 chiens (+ taxes) par séjour

213$ par nuit du 19 au 22 mai 2023

