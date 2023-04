Voici la recette de salade préférée (et ultra facile) de Charlotte Cardin

La chanteuse Charlotte Cardin vient tout juste de dévoiler sa recette de salade favorite sur TikTok.

L’artiste qui passe la majorité de son temps en tournée adore cuisiner cette recette hyper simple composée de trois ingrédients.

L’aliment clé? Le fenouil. Ce dernier doit être râpé à la mandoline afin qu’il soit le plus mince possible. On y ajoute une touche d’huile d’olive et du citron et le tour est joué.

Charlotte Cardin propose d’accompagner cette salade fraîche et craquante d’un sandwich ou bien avec du saumon sur le barbecue.

Découvrez la recette juste ici.

