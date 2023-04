La cuisine mexicaine traditionnelle est un heureux mélange de saveurs goûteuses et variées. Toujours colorés, à base d’ingrédients simples et délicieux, les mets typiques vont des tacos, en passant par les quesadillas, les enchiladas, le guacamole et les fajitas!

Si vous n’aimez pas les mets trop relevés, n’oubliez pas de préciser «no picante» au moment de commander.

Voici 5 des meilleurs restaurants mexicains pour le menu et l'ambiance à Québec:

Ici, la carte des cocktails et des mocktails est renversante et toute l’équipe, dans la cuisine, derrière le bar et sur le plancher, est des plus sympathiques. Au sous-sol, un endroit feutré et porté à la discussion et au rez-de-chaussée, une ambiance survoltée. À essayer le dimanche matin: le Boozy Brunch!

643, rue Saint-Joseph Est

Pour plus de détails, cliquez ici.

Manger au restaurant Senor Sombrero, c’est comme faire la fête au Mexique. L’atmosphère est exaltée, les accessoires de cuisine proviennent du Mexique et des sombreros ornent les murs de cet endroit incomparable. Chaleur dans la salle... et dans l’assiette!

732, avenue Royale

Pour plus de détails, cliquez ici.

On adore le concept 3 en 1 qui fusionne bonne bouffe, voyages et style. On retrouve sous le même toit: un menu d’inspiration mexicaine, un bar de quartier et une boutique de vêtements et d’accessoires. Ambiance décontractée et rassembleuse.

222, rue Saint-Joseph Est

Pour plus de détails, cliquez ici.

Trois jeunes propriétaires sont derrière ce restaurant où l’expérience culinaire est à son comble. Dans la cuisine, des employés mexicains vous concoctent des recettes succulentes où tout est fait sur place: les «pains» tortillas, les mélanges d’épices, la salsa, la sauce piquante, etc. Dès le 1er mai, et quand la température le permettra, la terrasse ouvrira. À noter qu’à partir du mois de juillet, le local situé à côté sera l’hôte d’une salle à manger moderne ou recettes mexicaines traditionnelles et réinventées seront à l’honneur, en plus d’une carte de cocktails qui vous fera chavirer.

220, rue Saint-Vallier Ouest

Pour plus de détails, cliquez ici.

À Limoilou, La Salsa, authentique restaurant salvadorien et mexicain, offre des plats ensoleillés et recherchés. Idéal pour les groupes, commandes pour emporter disponibles et une terrasse accueillante est à votre disposition!

1063, 3e Avenue

Pour plus de détails, cliquez ici.

