À louer: Une chambre dans une écurie rustique pour un séjour de rêve au Vermont

Si vous avez envie de vivre d'amour et d'eau fraîche, sentir que vous êtes les personnes principaux de la série Yellowstone ou du film Brokeback Mountain, nous avons trouvé l'hébergement PARFAIT.

Les propriétaires de ce petit coin de paradis ouvrent les portes de leur Red Road Farm et de leur domaine de 200 acres. Nichée dans les montagnes du Vermont, à 10 minutes du village de Stowe, cette maison «Bunkhouse» accueille les voyageurs en couple ou solo depuis plusieurs années. La location inclut une chambre dans une écurie aménagée avec goût.

Sur place, accédez à la grande majorité de du terrain historique de la région de Stowe, des vergers et aux nombreux sentiers de randonnée.

On parle ici d'une expérience de «glamping» sans pareille. Pour la petite histoire, l'hôte est en fait le créateur des films Spirit : Stallion of the Cimmeron, Hidalgo et Young Guns.

Pendant les mois d'été et l'automne, le salon ouvert de la grange s'ouvre sur l'extérieur. De leur côté, la salle de bain et la chambre sont des espaces intérieurs entièrement fermés.

Bien que l'endroit n'ai pas de cuisine complète, les voyageurs retrouveront un grand évier dans la chambre ainsi qu'une autre chambre avec un micro-ondes, un réfrigérateur et une cafetière.

Si vous souhaitez séjourner dans la propriété, mais que vous avez un grand groupe, sachez que vous pouvez réserver la maison de luxe qui se trouve au-dessus de la colline et peut accueillir jusqu'à 8 voyageurs.

À qui la chance?

La location de la chambre vous coûtera 337$ la nuit pour un séjour en octobre ou 189$ la nuit pour un séjour en novembre 2023.

