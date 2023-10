Ce resto de Montréal prépare une burrata maison devant nos yeux, et ça mène au paradis

À Montréal et ailleurs, la réputation du Cabaret l’Enfer dirigé par le chef italien Massimo Piedimonte n’est plus à faire.

Le restaurant a ouvert en 2022, et offre depuis une expérience gastronomique sans pareille.

Avec sa cuisine ouverte, les invités ont le bonheur de voir le chef Massimo et sa brigade à l'œuvre durant la soirée.

Le Cabaret L’Enfer convie à un repas six à huit services à prix assez doux (entre 80-100 $ par personne). L’expérience est bonifiée par des vins d’exception qui ne laissent personne indifférent.

Voilà que le restaurant fait parler de lui ces temps-ci alors qu’une vidéo circule sur les réseaux sociaux. On y voit le chef Massimo en train de minutieusement façonner une burrata fraîche sous les yeux des clients.

Avec la minutie qu’on lui connaît, il n’y a rien de plus satisfaisant que de voir ce génie de la cuisine en pleine action.

La burrata est fondante et tout simplement délicieuse. Elle est servie dès le premier service nommé ANTI PASTI, et ça met le ton. Elle accompagne une assiette de charcuteries maison avec un pâté croûte, du pain frais et des accoutrements préparés sur place.

À essayer sans tarder.

Cabaret L’Enfer

4094, rue Saint-Denis, Montréal

Mardi à samedi : 18h à 22h

Réservez votre table ici

