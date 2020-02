5 buttes à dévaler en «crazy carpet» à Montréal

Rien de mieux qu’une bonne descente en «crazy carpet», en «soucoupe» ou en bon vieux toboggan pour retrouver son cœur d’enfant... et se rappeler de l’existence de son coccyx! Cet hiver, rassemblez vos amis, votre chéri(e) ou vos neveux et nièces préférés pour aller glisser sur les pentes enneigées de Montréal. Fous rires garantis.

Voici quelques buttes respectables dans la métropole:

1. La Pente à neige

Il y a un monde de glisse insoupçonné dans le Sud-Ouest, à environ cinq minutes de marche du métro Angrignon: la Pente à neige du parc Ignace-Bourget, où on trouve une école de ski et un snowpark. Apportez votre traîneau pour profiter de la piste de glissade libre ou alors louez-vous un tube pour essayer les deux pentes («débutant» et «expert») réservées à cette activité. Vue sur l’Oratoire et le mont Royal en prime.

Glissade libre: gratuit

Tube: 11 $ pour les 14 ans et plus (demi-journée)

2. Le parc Francesca-Cabrini

Saviez-vous qu’il y avait déjà eu un centre de ski alpin sur la côte Cabrini, à Montréal? Aujourd’hui, on peut profiter du dénivelé pour glisser en famille ou entre amis dans le parc Francesca-Cabrini, coin Rosemont et Lacordaire, dans Hochelaga-Maisonneuve.

Gratuit

3. Le parc Jarry

Rendez-vous près de l’étang du parc Jarry pour profiter d’une belle butte de glissade libre dans le quartier Villeray. Quand vous aurez eu votre petite dose d’adrénaline, vous pourrez vous tourner vers les deux patinoires du parc ou alors faire de la raquette hors-piste: c’est permis.

Gratuit

4. Le parc des Hirondelles

Dans Ahuntsic-Cartierville, la butte du parc des Hirondelles est une destination à considérer sérieusement pour s’adonner à une belle séance de glissade. Vous risquez de bien faire travailler votre cardio en remontant la côte, soyez prêts mentalement.

Gratuit

5. Le parc du Mont-Royal

Grand classique de la glissade à Montréal, le parc du Mont-Royal vous attend avec différentes pentes. Au bas de la «montagne», près de la statue, vous pourrez glisser avec votre propre traîneau. Au sommet, à côté du lac aux Castors et de sa patinoire, vous pourrez profiter de plusieurs corridors de glissade sur tube. À vous la vitesse!

Glissade libre: gratuit

Location de tube: 9 $ pour les 12 ans et plus

* Pour consulter le répertoire complet des buttes de Montréal, parcourez ceci. Pour voir les conditions de glisse, visitez plutôt cela.

