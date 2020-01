5 endroits où regarder le Super Bowl LIV (et manger beaucoup d'ailes de poulet)

Ailes de poulet, nachos, pintes de bière... Le Super Bowl aura lieu ce dimanche, le 2 février, et c’est l’occasion parfaite de faire quelques excès en gang.

• À lire aussi: L’artiste TAVA ouvre un café et centre de boxe dans le Vieux-Montréal

À Montréal, de nombreux établissements présenteront le match tant attendu et ça risque de ne pas être plate!

Voici donc 5 établissements où aller vivre le Super Bowl LIV comme il se doit!

1. Nacho Libre

Beaucoup de télévisions, beaucoup de bouffe... Voilà ce qui vous attend au bar Nacho Libre situé sur la rue Beaubien. La soirée débute à 17h dimanche et gageons que l’ambiance sera certainement survoltée!

913, rue Beaubien Est

2. Kampai Garden

Outre le fait que vous pourrez prendre les plus beaux selfies devant l’un des plus beaux néons de la ville, le Kampai Garden offrira aussi un menu «football» décadent et une foule de rabais sur l’alcool. En plus, si vous avez envie de bouger un peu, vous pourrez jouer au billard.

1616, rue Sainte-Catherine Ouest

3. Fitzroy

Si vous prévoyez regarder le Super Bowl en groupe, le Fitzroy, situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, est certainement l’endroit où vous devriez aller. En plus, l'établissement possède plusieurs tables de billard si jamais vous voulez vous dégourdir un peu.

551, avenue du Mont-Royal Est

4. Chez Baptiste Mont-Royal

Dumplings, pizzas, hot-dogs, bières... Le bar de quartier Chez Baptiste organise son visionnement du Super Bowl annuel en grand. Les amateurs de football seront certainement nombreux à s’y donner rendez-vous, car l’ambiance y est toujours survoltée.

1045, avenue Mont-Royal Est

5. L’Abreuvoir bar et terrasse

L’Abreuvoir bar et terrasse sera certainement plein, ce dimanche, lors de la diffusion du match. Les fêtards qui auront réservé leur place et qui iront en groupe de 5 et plus auront droit à un pichet de bière gratuit. On imagine que le «party va pogner»!

403, rue Ontario Est

*Crédit photo: Instagram.com/fitzroymtl/

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et dans les environs, suivez Silo 57 sur Facebook,Instagram et YouTube!