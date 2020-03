Des artisans de Montréal déposent des surprises dans les boites de livres de quartier

Parce qu’on a tous besoin d’un peu de doux actuellement, le duo d’illustratrices montréalaises derrière l'entreprise Marlone a eu une excellente idée pour aider à sa façon.

Ces dernières ont décidé de déposer quelques cartes postales dans des croques-livres au hasard sur le territoire de Rosemont et du Plateau.

C’est donc le moment d’aller à la boite de partage de livres la plus près que chez vous, afin de voir s’il ne reste pas une jolie carte colorée que vous pourriez envoyer par la poste à vos parents, vos grands-parents, votre collègue qui vit seul, votre frère qui est un peu sur la déprime... Bref à tous les gens que vous aimez!

capture d'écran Instagram Marlone

Le but est de partager l’amour à travers la société, sans se toucher et toujours en gardant au moins deux mètres de distance.

Si jamais votre croque-livre ne contient pas de carte ou qu’il n’y en a tout simplement plus, sachez que les cartes sont à vendre sur le site de Marlone au coût de 3$ chacune.

En plus, la livraison est gratuite à travers le Québec pour les commandes de 30$ et plus. Vous pourriez en profiter pour acheter la belle affiche Marlone X Silo 57 afin d’égayer votre salon ou votre chambre! Promis, les couleurs font du bien au moral!

