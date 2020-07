Voici le Spritz blanc, le nouveau cocktail à essayer cet été

Le Spritz blanc commence à gagner en popularité en Europe et fera le parfait compagnon de vos apéros et de vos barbecues entre amis cet été.

Ce Spritz se veut comme le penchant autrichien du célèbre cocktail italien adoré par tous. On le sait, les Québécois sont de grands fans de Spritz traditionnel orangé et plusieurs liqueurs amères 100% québécoises sont même désormais disponibles.

En effet, le goût distinct du Spritz blanc ou encore le «Hugo» (oui, oui, c’est son deuxième petit nom!) ne repose pas sur la boisson amère et herbacée de type Apérol, mais bien sûr celle plus délicate de la fleur de sureau, que l’on retrouve dans le Saint-Germain.

Pour le reste, ce cocktail contient tous les mêmes ingrédients qu’un Spritz Apérol : Proseco (ou Cava), eau gazéifiée et tranches d’agrume et olives pour couronner le tout!

Le résultat? Un cocktail aussi rafraîchissant et vivifiant que le Spritz Apérol, mais plus délicat au goût. On se transpose donc sur une terrasse à Vienne en essayant ce cocktail qui risque de devenir rapidement le chouchou de votre apéro!

Ingrédients

2 onces de Proseco ou Cava

1 ½ once de Saint Germain

2 onces d’eau pétillante

Une olive et des tranches de citron sur un bâton pour décorer

Dans un verre à vin ou highball, verser tous les ingrédients, puis décorer le verre avec le bâton. Prost!

