Ce nouveau gin québécois au pamplemousse sort juste à temps pour l'été

La Distillerie des 3 Lacs a créé un tout nouveau gin avec des aromates parfaits pour l’été : ceux du pamplemousse et du romarin!

La compagnie québécoise a annoncé il y a quelques semaines l’arrivée de ce nouveau venu qui devient le deuxième gin aromatisé de Distillerie des 3 Lacs. Le pamplemousse et le gin sont des alliés naturels et leur saveur douce-amère se marie à merveille. Ajoutez à cela les arômes sapineuses du romarin et vous avez une formule gagnante!

Courtoisie Distillerie des 3 Lacs

Le gin sera disponible à la SAQ dès la fin du mois de juin, donc gardez l'oeil ouvert sur leur page Facebook afin de ne pas manquer leur lancement.

Ceux qui réussissent à mettre la main sur ce produit bien d’ici brassé à Salaberry-de-Valleyfield, on vous propose d’essayer l’une de ces recettes de cocktails estivaux qui sauront rehausser n’importe quel party de cour cet été!

Voici 3 recettes de cocktails à partir de gin pamplemousse et romarin de Distillerie des 3 lacs :

Snow Bird

Getty Images

2 oz de gin 3 Lacs Pamplemousse Romarin

¾ oz de Campari

1½ oz de jus d’ananas

½ oz de jus de lime

½ oz de sirop de grenadine

Au shaker, rempli de glace, agitez tous les ingrédients jusqu’à ce qu’ils soient trop froids pour les mains. Transférez le tout dans un verre highball. Garnissez de menthe et d’une rondelle de lime.

Secret Garden

Getty Images/500px

2 oz de gin 3 Lacs Pamplemousse Romarin

¾ oz de jus de lime

½ oz de jus de pamplemousse frais

¾ oz de sirop de gingembre

7-8 feuilles de menthe

Zeste d’orange ou de pamplemousse

Au shaker, rempli de glace, agitez tous les ingrédients jusqu’à ce qu’ils soient trop froids pour les mains. Filtrez le mélange à l’aide d’un tamis dans un verre refroidi au préalable et garnissez du zeste d’orange/pamplemousse et de menthe.

Punch 3 Lacs (pour 4 personnes)

6 oz de gin 3 Lacs Pamplemousse Romarin

4 oz de vermouth sec (ou vin blanc boisé)

14 oz de thé vert refroidi

2⁄3 tasse de sucre

3 oz de jus de citron

Zestes et jus d’une orange

Zestes et jus d’un pamplemousse

Dans un bol à punch, combinez le sucre et les zestes d’agrumes. Laissez reposer 2 heures au réfrigérateur. Ajoutez les jus de citron, pamplemousse et d’orange, ainsi que le thé. Remuez jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Ajoutez le gin 3 Lacs et le vermouth. Remplissez le bol de glace et remuez. Servir avec des rondelles d’agrume en garniture.

