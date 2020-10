Cette crèmerie de la Rive-Sud a un menu de desserts d’Halloween complètement éclatés

La crèmerie Le Blue de Longueuil épate toujours avec ses confections colorées et sucrées.

Pour l’Halloween, l’établissement s’est surpassé en proposant un menu de desserts complètement éclatés pour gâter sa clientèle qui ne pourra pas célébrer comme d'habitude.

Depuis le 24 octobre et jusqu’au 31 octobre, ceux qui ont la dent sucrée peuvent se rendre à la crèmerie du boulevard Curé-Poirier Est pour essayer un dessert comme le Creepy Pumpkin, qui est en réalité du lait frappé à l’orange recouvert de crème fouettée et d’un cake pop à la vanille; ou encore le Vampire Blood, qui est un verre à vin rouge rempli de bubble tea et de slushie à la cerise avec coulis de fraise, le tout recouvert de crème glacée à la vanille, d’un popsicle et d’un délicieux cupcake ensanglanté.

La crèmerie s’est donnée à fond pour proposer des desserts pas comme les autres, lesquels seront la vedette de votre fil Instagram si vous les immortalisez en photo!

950, boulevard Curé-Poirier Est, Longueuil

