3 spiritueux québécois sans alcool pour «passer à travers» février

Si, ayant accepté de relever le défi d'un mois sans alcool, vous vous demandez comment vous allez réussir, pas de panique!

Vous l'ignorez peut-être, mais il existe de belles options de spiritueux québécois sans alcool pour se faire d'excellents cocktails.

Quelques distilleries locales ont développé ces dernières années des spiritueux de grande qualité qui ne contiennent aucune goutte d’alcool (ou presque). Vous en aurez besoin pour «passer à travers» votre mois sans alcool!

Voici donc trois spiritueux québécois sans alcool parfaits pour relever le défi haut la main:

1. HP Juniper

Ce spiritueux distillé à Mercier chez Champ Libre et embouteillé à Cowansville est un gin sans alcool. Il sera parfait pour vos gins toniques et autres déclinaisons avec ses notes de baies de genévrier, de coriandre, de romarin, de citron yuzu et bien plus.

Trouvez un point de vente ici.

2. Noroi Esprit-des-Caraïbes

La distillerie Noroi de Saint-Hyacinthe propose non seulement un gin sans alcool, mais aussi un tout nouveau rhum sans alcool. Ce dernier vous fera voyager dans le Sud l’instant d’un bon cocktail avec plein de saveurs. Pour ceux qui voudraient un rhum sans alcool à boire sur glace, ce produit n’est peut-être pas le bon, comme il est meilleur en cocktail.

Disponible à la SAQ.

3. Gin Alphonse

La Distillerie des Appalaches, à Lévis, propose sa version d’un spiritueux sans alcool pas piqué des vers. Ce gin alternatif lancé à la fin 2020 a déjà remporté une médaille d’argent lors d’une compétition pour les spiritueux à faible teneur ou sans alcool à Londres. À découvrir!

Disponible en ligne et bientôt à la SAQ.

