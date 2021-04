COVID-19: tout ce que vous devez savoir sur le retour du couvre-feu à 20h et les autres mesures annoncées

Le gouvernement Legault avait été bien clair lors de sa conférence de presse le 6 avril dernier. Si la flambée des cas continuait, le couvre-feu retournerait à 20h en zone rouge.

Les résultats de la journée où le Québec a enregistré 1 609 nouveaux cas de COVID-19 et 23 nouvelles hospitalisations obligent donc le premier ministre à remettre l'heure du couvre-feu à 20h sur l'île de Montréal et à Laval dès dimanche.

Les mesures d'urgences sont également prolongées dans les régions de Gatineau, Québec, Lévis et la Beauce jusqu'au 18 avril. Les commerces non essentiels resteront donc fermés dans ces régions, les écoles en enseignement à distance et le couvre-feu est maintenu à 20h également.

L'Estrie, qui est actuellement une zone orange, est surveillée de très près et pourrait passer au rouge dans les prochains jours si les cas continuent de grimper.

