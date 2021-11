Les Québécois pourront recommencer à danser et à chanter au karaoké très bientôt

Bonne nouvelle ! Il sera bientôt possible de renouer avec la danse et le karaoké dans les bars au Québec, à condition de respecter quelques mesures sanitaires. Le port du masque sera requis et il faudra se tenir à deux mètres des autres ou derrière un plexiglas. Commencez tout de suite à réchauffer votre voix !

Le gouvernement mettra aussi fin à sa consigne de privilégier le télétravail et permettra à nouveau le retour en présentiel sur les lieux de travail, selon une formule mixte.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse, mardi.

Il a confirmé par ailleurs les informations du Journal de Québec au sujet de la fin de l’obligation de tenir un registre dans les bars et restaurants, en plus de la levée du port du masque obligatoire en classe à l’école secondaire.

Ces nouvelles mesures entreront toutes en vigueur à compter du 15 novembre prochain.

À noter, les activités essentielles où le passeport vaccinal sera exigé, par exemple dans le cas d’un mariage ou de funérailles, pourront se tenir sans aucune distanciation, ni limite de capacité, à condition que les participants portent le masque.

