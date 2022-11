Une sublime propriété «californienne» à vendre à Hampstead pour 5 890 000$

Impossible de ne pas tomber sous le charme de cette impressionnante propriété à vendre à Hampstead.

Située au cœur du Vieux-Hampstead, cette maison d’exception est un véritable domaine où il est facile de s’imaginer vivre d’amour, d’eau fraîche... et de design!

Courtoisie Andrew Hops et Alfee Kaufman / Sotheby's





L’architecture simple et le design épuré et moderne de cette maison construite entre 2017 et 2018 créent un environnement pur où l’on se sent bien immédiatement.

Courtoisie Andrew Hops et Alfee Kaufman / Sotheby's

À l’intérieur, on retrouve un espace baigné de lumière avec des planchers en chevrons magnifiques. Ces derniers sont également chauffants.

Courtoisie Andrew Hops et Alfee Kaufman / Sotheby's

La maison possède un total de cinq chambres à coucher. On retrouve également quatre salles de bain complètes ainsi qu’une salle d’eau.

Courtoisie Andrew Hops et Alfee Kaufman / Sotheby's

Plafonds cathédrale, matériaux de qualité, céramiques à couper le souffle... Cette maison clé en main s’adresse à une clientèle qui aime le beau.

Courtoisie Andrew Hops et Alfee Kaufman / Sotheby's

À l’extérieur, on retrouve une piscine au sel, une grande terrasse et un jardin privé fabuleux.

Courtoisie Andrew Hops et Alfee Kaufman / Sotheby's

Les futurs propriétaires pourront également profiter d’un garage double.

C’est Andrew Hops et Alfee Kaufman de Sotheby’s qui s’occupent de la vente. La propriété est affichée au coût de 5 980 000$.

Tous les détails ici.

