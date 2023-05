Journée mondiale du cocktail: 6 bars iconiques à essayer à Montréal

Soyez prêt à faire un «x» sur le calendrier puisque le 13 mai n’est nul autre que la journée mondiale du cocktail!

• À lire aussi: Les meilleurs bars à Montréal

Toutes les excuses sont bonnes pour savourer un cocktail (ou un mocktail!) en bonne compagnie ce samedi.

Pour souligner cette journée comme il se doit, l’équipe de Silo 57 a dressé une liste de bars iconiques qui méritent d’être mis à l’honneur.

Voici donc 6 bars à cocktails à essayer absolument à Montréal:

Pour des drinks originaux à souhait, direction Le Mal Necéssaire. Ce petit établissement situé dans un sous-sol du boulevard Saint-Laurent propose des cocktails à saveurs exotiques. Servis dans un ananas, un verre Tiki ou encore avec le visage de Drake dessus... Pas de doute, vos cocktails auront un effet «wow» et vous aideront certainement à briser la glace s’il s’agit d’un premier rendez-vous!

1106B, boul. Saint-Laurent

L’un des bars à cocktails les plus populaires de Montréal est sans aucun doute le Atwater Cocktail Club. L’établissement qui se trouve dans le sud-ouest de Montréal accueille certains des meilleurs mixologues de la métropole, en plus d’avoir été élu troisième meilleur bar au Canada par la liste Best 100e Canada. On s’y rend pour un cocktail qui épatera la galerie tel que le "Earl Grey Fizz" et le "Jalapeño Margarita".

512, avenue Atwater

Entre les murs de ce bar hyper discret se tient « l’Étude », une expérience d’une heure trente où sont stimulés tous nos sens. Construite autour de la découverte et de la curiosité, « l’Étude » nous amène à savourer trois cocktails inspirés de régions du monde variées pour un périple gastronomique sans précédent. Un réel voyage pour les papilles gustatives.

3002, rue Saint-Antoine Ouest

Cette buvette colorée attire les foules pour sa cuisine savoureuse, mais aussi pour ses cocktails originaux. Servies dans des coquillages géants ou tout droit sortis de cloches de verre, ces boissons se mériteront certainement une place dans la pellicule de votre cellulaire.

403, rue des Seigneurs, Montréal

On se rend à ce bar exotique de Rosemont pour y boire des cocktails décadents dans un décor psychédélique. Du “Flamingo Sour” au “Bombshell”, en passant par les punchs à partager, tout le monde trouvera son compte.

6388, boul. Saint-Laurent

Avec son plafond de verre et son gigantesque bar, le Milky Way Cocktail Bar vous transportera immédiatement dans une ambiance irréelle. On y retrouve quelques cocktails classiques réinventés ainsi que la possibilité de commander une délicieuse pizza du Fugazzi qui se trouve au rez-de-chaussée.

886, rue Centre

Ne manquez pas nos plus récentes capsules!

s