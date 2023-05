Les 10 meilleurs restos où manger des pâtes à Québec

Des pâtes, on a envie d’en manger à l’année! Si réconfortantes, on les aime sous toutes leurs formes: macaroni, spaghetti, tagliatelle, penne, fusilli, cannelloni et plus encore!





Ça tombe bien, car de nombreuses adresses fabuleuses de Québec proposent des pâtes presqu'aussi bonnes que si vous étiez en Italie.

Voici 10 endroits où manger les meilleurs plats de pâtes à Québec:

Les recettes qui sont au menu sont les classiques de la mère du propriétaire, Rocco Cortina. Une cuisine italienne authentique, savoureuse et réconfortante avec un choix de pâtes décadentes: lasagna al forno in casa, agnellotti (pâtes en demi-lune farcies au veau et épinards, sauce crème, pesto de basilic, jambon de parme et champignons) et risotto fait maison!

Plusieurs adresses

Birra & Basta vous propose l’expérience culinaire italienne ultime! Une cuisine moderne dans un décor à la New-Yorkaise! On adore les gnocchis au pesto à la crème, les fettucines alla gigi et les linguinis carbonara (les meilleurs en ville).

802, rue Saint-Joseph Est

On nous cuisine des pâtes fraîches faites à la main, de la viande du terroir haut de gamme et un risotto de première qualité... tout à fait divin! Coup de cœur pour les linguines al pesto (avec noix de pin et parmesan) et les raviolis ricotta fraîche et épinards.

73, rue Saint-Louis

Risotto à la joue de veau, linguines canard et agneau et farfalles aux champignons, crème, huile de truffe, bacon et parmesan. Un incontournable pour une ambiance resto lounge et un décor feutré.

670, rue Bouvier, local 104

Une cuisine italienne contemporaine au coeur du Vieux-Québec. Caviar, planches à partager, tartares, burrata, foie gras de canard, pieuvre, risotto, joue de veau et bien plus, dont les incontournables pâtes : pennes alla romanoff, pâtes larges aux champignons rôtis ou au canard confit, raviolis des Alpes au parmesan, etc.

972, rue Saint-Jean

Situé sur la rue Cartier, ce restaurant est reconnu pour son approche parfois authentique et tantôt innovatrice de la cuisine française et italienne. Un vous accueille dans un décor coloré et intemporel. Risotto au canard confit, gnocchis aux pommes caramélisées, raviolis aux champignons sauvages... Miam!

1191, avenue Cartier

Une cuisine inventive et éclatée: gnocchis au fromage de chèvre et gorgonzola, raviolis farcis au crabe des neiges, pappardelles aux champignons... des pâtes décadentes et autres suggestions tout aussi appétissantes.

1460, avenue Maguire

Une brasserie italienne où il fait si bon s’y retrouver autour de plats savoureux. Les amoureux de pâtes et de pizzas se régaleront!

Plusieurs adresses

On y va pour la pizza, les salades, les tartares et... les pâtes: les pennes crème parmesan et canard confit, les linguines sauce rosée saumon (frais et fumé) et asperges, ou encore, les pappardelles di mare! Possibilité de pâtes sans gluten.

Plusieurs adresses

Ce restaurant offre des pâtes aussi délicieuses que ses pizzas. Parmi les incontournables: fettucine champignons forestiers et chèvre chaud, spaghettinis fruits de mer au gratin et la lasagne Milano.

194, rue Crémazie Ouest

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s