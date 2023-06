6 délicieux vins oranges à siroter sur votre terrasse cet été

La passion des Montréalais pour le vin orange n'est pas une blague. Ici, on voit la vie en orange car il n'y a pas un meilleur breuvage pour accompagner nos 5 à 7 sur la terrasse!

Le vin orange est un vin dans lequel on conserve la peau des raisins avec le jus lors de la macération, c'est ce qui lui donne leur belle couleur orangée distinctive. Outre la couleur, cette technique apporte une variété d’arômes intéressants, pour un vin d'une grande fraîcheur, parfait à siroter en été.

Voici donc 6 excellents vins oranges à siroter cet été:

1. Vins Nus SiurAlta Orange Montsant 2021

SAQ

Ce vin, proposé à moins de 30$, offre un très bon rapport qualité-prix. Côté arômes, attendez-vous à des puissants parfums de mandarine et autres pulpes d’agrumes.

Prix : 29.10$ | Code SAQ : 14513472

2. Parajes del Valle Orange Ecológico 2021

Ce vin offert à petit prix est conseillé come premier vin orange pour découvrir la gamme. Avec ses notes d’amande, d’abricot et sa touche florale, c'est un vin léger à déguster en terrasse.

Prix : 18.15$ | Code SAQ : 15031176

3. Pas Sages Orange 2021

Avec un assemblage de vidal et chardonnay, ce vin orange offre le meilleur de nos vignes canadiennes. Son étiquette magnifique a été conçue par l’artiste peintre Jennifer Miville Tremblay, ce qui en fait également un très beau cadeau d'hôte.

Prix : 19.75$ | Code SAQ : 15012418

4. Gérard Bertrand Genora 2021

SAQ

Ce vin français est un mélange de plusieurs cépages, dont le chardonnay, la roussanne, le viognier, le grenache blanc, le mauzac et le muscat. Vous l'adorerez, pour vous initier au vin orange!

Prix : 22.40$ | Code SAQ : 14783579

5. La Cantina Vallée d'Oka Orange 2021

SAQ

Ce vin orange québécois n'a rien à envier aux meilleurs. Avec ses notes de noix, d’écorce d’orange et d’épices douces, on le déguste avec des poissons et des fromages.

Prix : 28$ | Code SAQ : 15024275

6. Domaine Tetramythos Orange Réserve Patras 2021

SAQ

Sirotez ce vin orange avec des dumplings au porc ou au poulet pour faire honneur à ce vin macéré pendant 5 mois.

Prix : 32.25$ | Code SAQ : 14070878

