L’un des quartiers les plus branchés de Montréal renferme une panoplie de bars, buvettes et microbrasseries où il fait bon trinquer et danser.

Voici donc les meilleurs bars du Mile-End.

Dans cette buvette chaleureuse sont servis d'incroyables petits plats à partager, mais aussi des verres de vin nature et d'importation privée. Vous vous jetterez sur l'incroyable maïs soufflé du Henrietta, qui compte de nombreux adeptes. Les réservations ne sont pas acceptées.

115, avenue Laurier Ouest

Pour son esprit convivial et ses nombreuses bières, le Siboire est un gage de qualité. Le grand local propose de nombreuses places assises! Une option à considérer si vous êtes un grand groupe.

5101, boulevard Saint-Laurent

Sur l'avenue du Parc, dans le Mile-End, la réputation de la Buvette chez Simone n’est plus à faire. L’endroit est incroyable pour les 5 à tard entre amis, en plus de convenir aux personnes qui aiment faire des découvertes. À manger, les légumes de saison sont à l'honneur. Prenez place en terrasse pour une belle soirée bien arrosée. Rendez-vous chez la voisine, le Bar à Flot, pour profiter de la soirée jusqu’au petit matin.

4869, avenue du Parc

4857, avenue du Parc

Fréquenté par les jeunes professionnels (surtout les employés d’Ubisoft) en 5 à 7, le Waverly est ce genre de bar qui se transforme au fil de la soirée. D’abord plus casual, le bar devient rapidement une piste de danse où le party prend toute la place. Le bar fut récemment racheté par SUPER, le groupe hospitalier à la tête des bars Blind Pig et MINÉRAL. Le menu est signé par le chef Jack Crokwell précédemment du Umami Ramen & Izakaya.

5550, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Une table de ping-pong, un DJ, des cocktails. Un décor très «instagrammable» et une terrasse au soleil. Le Ping Pong Club a tout ce qu’il faut pour vous faire passer un bon moment avec votre gang. La cuisine de l'endroit est ouverte du mardi au samedi de 17h à 22h.

5788, boulevard Saint-Laurent, Montré

Ce petit bar d'inspiration française du Mile-End se spécialise en cocktails (et en premiers rendez-vous). Le décor chaleureux composé entre autres de velours est idéal pour charmer l’être aimé et échanger un french mémorable. On dit ça comme ça.

92, avenue Laurier Ouest, Montréal

Pour faire la fête jusqu’aux petites heures, vaut mieux miser sur le Datcha. Ce bar russe est l’une des adresses les plus populaires. Côté musique, c’est l’électro qui est à l’honneur. Du jeudi au dimanche à partir de 23h, c’est l’endroit où aller danser si vous vivez dans le quartier.

98, avenue Laurier Ouest, Montréal

Vous aimez les huîtres, les cocktails et l’ambiance à l’anglaise? Vite au Sparrow! On y boit très bien, et plusieurs petits plats sont inscrits au menu question de ravir les appétits.

5322, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le nouveau venu du quartier s’organise autour d’une grande table de billard. Cette buvette de quartier sert d’excellents verres de vin au verre et profite d’une ambiance intimiste. C’est idéal pour une date!

5350, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le Montréalais Danny Smiles se cache derrière le projet du Double’s, ce nouveau «dive-bar» de Montréal. Aux États-Unis, un «dive bar» consiste en un petit bar au style ancien, peu glamour, éclectique, proposant des boissons bon marché et qui peut présenter un éclairage tamisé, un décor daté.

5171, avenue du Parc, Montréal

