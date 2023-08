Ce café à la «vibe» boho-tropicale est si beau que vous en aurez (presque) des frissons

Vous avez maintenant une raison de plus de prendre une pause café dans le quartier Saint-Roch à Québec.

La boutique de maillots de bain Othersea s'est munie d'un comptoir café, et le tout est digne des plus beaux cafés balinais.

Peinture à la chaux, lumière naturelle, cactus, différentes teintes de bois... tout est si beau que vous aurez envie de sortir votre téléphone cellulaire pour prendre une photo Instagram.

En plus d’avoir un beau décor et des plafonds hyper hauts, la boutique Othersea ouvre la porte de son garage l'été pour donner l'impression de se trouver en Californie.

Profitez de votre visite pour faire quelques emplettes dans la boutique. Ce ne sont pas les items pour la maison et les accessoires qui manquent. De son côté, le coin café comprend les sacs du micro-torréfacteur 94 Celcius et plusieurs breuvages saisonniers (allô le matcha glacé et le latté coconut!).

525 rue Narcisse Belleau, Québec

