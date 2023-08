Une sangria verde fait son entrée sur les tablettes de la SAQ

L'été s'invite dans les coupes de vin avec ce nouveau produit tout en fraîcheur. C'est l'agence de vins, de cidres et de spiritueux larep qui lance la Sangria Verde!

Produite au Québec, la Sangria Verde est l’une des premières sangrias blanches en format de 750ml à faire son apparition sur les tablettes de la SAQ.

On retrouve dans une bouteille de Sangria Verde des notes de fruits de la passion, d’agrumes, d’ananas et de bananes. Voilà le parfait allié pour vos petites et grandes occasions de la saison estivale. Du brunch à l’apéro, de l’apéro au souper, elle est la boisson rafraîchissante idéale, en partie grâce à son côté acidulé, fruité et herbacé.

Voici quelques magnifiques coupes pour boire de la sangria:

Fans de vino? Voici quelques recommandations:

Disponible à la SAQ, en épicerie et dans les magasins spécialisés.

Code SAQ: 15204612

