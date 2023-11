Le restaurant La Banquise annonce une nouvelle qui surprend

Après 55 années à servir des poutines ultracochonnes aux Montréalaises et Montréalais, voilà que La Banquise annonce une nouvelle qui surprend.

• À lire aussi: Les 11 meilleures poutines à Montréal

La copropriétaire Annie Barsalou, dont la famille a fondé le restaurant en 1968, est fière de passer le flambeau à de jeunes entrepreneurs qui ont bien l’intention de miser sur la continuité et la créativité unique de La Banquise afin qu’elle garde le charme qu’on lui connaît bien.

Les nouveaux propriétaires se prénomment Émily Adam et Jean-Christophe Lirette et ils jouissent déjà d'une grande expérience dans le milieu de la poutine.

Ceux-ci sont les heureux copropriétaires de l’entreprise familiale derrière le populaire casse-croûte Ti-Oui, à Portneuf et ils ont également fait l’acquisition d’Ashton en 2022. C’est leur respect des traditions qui a incité les anciens propriétaires de La Banquise à offrir à Émily et Jean-Christophe de reprendre les rênes de l'institution montréalaise.

« C’est un honneur et une grande fierté pour nous de devenir les nouveaux propriétaires de La Banquise, un véritable pionnier de la poutine à Montréal. Nous sommes choyés qu’Annie Barsalou et Marc Latendresse nous aient choisis pour poursuivre la tradition d’excellence et de créativité que leur famille et eux ont mise en place depuis plus de 55 ans.

Écoutez l'entrevue avec les copropriétaires de Ashton au micro de Richard Martineau via QUB radio :

Nous avons hâte de travailler avec l’équipe en place pour que le restaurant continue d’être à la hauteur de sa réputation », affirme Émily Adam, nouvelle copropriétaire de La Banquise par voie de communiqué.

Courtoisie

Pour les inquiets, sachez que le nouveau tandem ne voit pas à changer la formule déjà gagnante de La Banquise. Il y a fort à parier que les grands classiques comme la poutine Savoyarde et la poutine végane demeureront sur le menu.

«Depuis ses débuts, La Banquise se démarque avec des classiques réinventés qui repoussent sans cesse les limites de la créativité culinaire. C’est cette audace qui nous a charmés dès notre première visite. Nous sommes très fiers de faire partie de la suite de cette aventure », mentionne Jean-Christophe Lirette, nouveau copropriétaire de La Banquise dans un communiqué.

• À lire aussi: 12 restaurants ouverts tard et 24h pour vos cravings de fin de soirée

La Banquise au fil des ans

1968 : ouverture officielle, en mai, de La Banquise. D’abord une petite crémerie à ses débuts, elle se transforme en casse-croûte ouvert 24 heures sur 24 à l’automne.

1980 : Apparition de la poutine au menu. Devant le succès populaire, les choix de poutine se multiplient et se renouvellent constamment.

1994 : le fondateur, Pierre Barsalou, cède les rênes de l’entreprise à sa fille, Annie, et à son conjoint, Marc Latendresse.

2006 : La Banquise fait d’importantes rénovations et agrandit considérablement sa salle à manger.

2023 : Des passionnés de poutine, Émily Adam et Jean-Christophe Lirette, font l’acquisition de La Banquise.

Ne manquez pas ces vidéos:

s