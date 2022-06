[PHOTOS] Voici à quoi ressemble le théâtre de Verdure du parc La Fontaine, qui ouvre bientôt

Bonne nouvelle pour les Montréalais et Montréalaises qui aiment s’installer au parc La Fontaine lors de la saison estivale: une partie des lieux reprendra vie justement cet été, au grand bonheur de plusieurs.

Après huit ans de fermeture, voilà que le théâtre de Verdure du parc La Fontaine ouvrira ses portes dans les prochaines semaines. Préparez vos prêts-à-boire et vos bières en canette, car le rendez-vous est lancé!

C’est la compagnie de danse Ballets Jazz Montréal qui lancera le bal, le mercredi 29 juin prochain, par un spectacle d’ouverture. Des extraits du spectacle Essence seront présentés par la troupe. Le spectacle affiche déjà complet, mais rien ne vous empêche de passer par là et de capter quelques bribes du spectacle.

Lemay

Dans le même ordre d'idées, la programmation estivale propose de nombreux spectacles passant par la danse, le cirque et bien plus. Martha Wainwright, l’Orchestre métropolitain et Jérôme 50 fouleront les planches du théâtre de Verdure cet été. Tous les événements culturels seront présentés gratuitement.

La scène se trouve sur la bordure de la partie nord du bassin du parc. 2500 spectateurs pourront assister aux spectacles.

Lemay

C’est la firme d’architecture Lemay qui s’est occupée d’orchestrer le relooking extrême du théâtre. Selon les images, le théâtre semble se fondre dans la nature du parc La Fontaine. Lemay architecture compte de nombreuses réalisations à son actif sur l’île de Montréal, dont le design du Four Seasons Montréal, celui du Centre de recherche du CHUM et celui de l’Expo 67.

Lemay

Dès le 29 juin, pensez à célébrer le retour de cette scène mythique en faisant un tour au parc La Fontaine.

Consultez la programmation complète du théâtre de Verdure ici.

Théâtre de Verdure

3939, avenue du Parc-La Fontaine, Montréal

Entre le 29 juin et le 26 août 2022

