TOP 10 des plus beaux jardins

Vous rêver de fleurs, de plantes aromatiques et de terrains verdoyants? Mettez-vous l'eau à la bouche avec ces 10 jardins aux couleurs enivrantes!

1. Jardins de Butchart, Canada

Situé à Brentwood Bay, ce jardin offre des paysages magnifiques toute l'année: au printemps les premières fleurs éclosent, en automne le jardin japonais revêt ses plus belles couleurs et en hiver la neige enveloppe délicatement la flore.

2. Jardins de l'Alhambra, Grenade, Espagne

D'un grand raffinement, ces jardins magnifient la forteresse de l'Alhambra. D'origine hispano-arabe, ces jardins offrent élégance et quiétude avec ses rigoles, canaux, bassins, fontaines et jets d’eau.

3. Jardins de Suzhou, Chine

Ces classiques jardins, célèbres pour leur beauté, sont des chefs d'œuvre de l'art des jardins chinois aménagés du XIe au XIXe siècles. Neuf de ces jardins sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

4. Jardin de Monet, Giverny, France

C'est le célèbre peintre Claude Monet qui a décidé de reconstruire à neuf ce jardin, en y ajoutant de nombreuses variétés de fleurs et l'illustre pont vert. Sa source d'inspiration est aujourd'hui un lieu paisible empreint de belles couleurs.

5. Jardins de la Villa d'Este, Tivoli, Italie

Véritable chef-d'œuvre de l'architecture italienne et de l'aménagement, ces jardins de quatre hectares rappellent la Renaissance et la splendeur italienne qui l'accompagne. Ils font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001.

6. Jardin botanique Nong Nooch, Thaïlande

Ce jardin renommé pour ses jardins tropicaux qui regorgent de variétés d'orchidées, de fougères et de fleurs exotiques est le plus grand jardin botanique en Asie du Sud-Est.

7. Jardins du château de Villandry, France

D'un style Renaissance somptueux, ce site possède quatre jardins distincts : le jardin d'ornement, le jardin d'eau, le jardin des simples comportant une trentaine de variétés d'herbes et le potager composé de motifs géométriques.

8. Jardin Majorelle, Marrakech, Maroc

Crée par le peintre Jacques Majorelle, ce magnifique jardin marocain allie le bleu éclatant de la villa et la couleur de la végétation luxuriante. Le jardin propose des cactus, des bambous, mais aussi des bassins, des fontaines et des jarres colorées.

9. Jardins de Kyoto, Japon

Ces jardins, qui agrémentent les villas et les palais impériaux, font honneur au style distingué des jardins japonais. Ici, on voit le temple Kinkaku-ji, un bâtiment recouvert d'or trônant au centre d'un jardin aquatique et luxuriant.

10. Jardin Keukenhof, Lisse, Pays-Bas

Le parc de Keukenhof en Hollande du Sud offre plus de 7 millions de bulbes en fleur, dont 800 différentes sortes de tulipes.

