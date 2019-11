Un café de luxe du Plateau qui servait des desserts incroyables a fermé ses portes

C’est connu, le domaine de la restauration à Montréal vient avec son lot de défis. Faire sa place parmi les nombreux établissements de la métropole n’est pas chose facile, même quand l’équipe derrière le projet a de l’expérience.

Parfois, il faut malheureusement s’avouer vaincu, malgré l’originalité du projet.

C’est le cas de la gang du Majestique et du Darling, qui avait ouvert en janvier 2019 un café de luxe sur l’avenue Mont-Royal nommé Confetti Café & Glaces. Après seulement quelques mois en affaires, Confetti a dû fermer ses portes.

Le compte Instagram du café n’existe plus et on peut lire sur leur page Facebook que l’établissement est définitivement fermé.

L’endroit était un véritable paradis sucré où aller manger un dessert et jaser entre amis. Le décor rappelait le style éclectique du Darling et plongeait les clients dans une ambiance à la parisienne.

Ceux qui ont la dent sucrée et qui se cherchent un nouvel endroit où partager un dessert peuvent se rendre au Ratafia dans la Petite-Italie!

