10 activités à faire à la maison pour célébrer l’Halloween ce week-end

Le porte à porte n’est peut-être pas annulé pour les enfants, mais les fêtes entre amis et les partys dans les bars eux sont interdits cette année en raison de la pandémie de la COVID-19.

Il faut donc faire preuve d’imagination et trouver d’autres activités à faire à la maison pour célébrer l’Halloween.

Voici 10 idées d’activités à faire entre colocs ou avec son amoureux ce week-end pour fêter l’Halloween :

1. Faire un marathon de films d’horreur en mangeant des bonbons et du chocolat

L’activité par excellence d’un week-end d’Halloween est sans contredit un marathon de films d’horreur. On commence par Scream, on enchaine avec Le projet Blair Witch, Ça, Halloween et on termine avec un classique comme Le Shining. L’élément clé dans ce marathon est le pot de bonbons et chocolats dans lequel vous pourrez piger pour manger et utiliser pour vous cacher le visage quand ça devient trop épeurant.

2. Découvrir le parcours virtuel du Village hanté du Village québécois d’antan

Le Village québécois d’antan a dû annuler l’expérience de son Village hanté comme on le connait. Or, il est possible de vivre le parcours virtuel interactif qui fait tout aussi peur que si vous étiez sur place à Drummondville. L’accès virtuel ne coûte que 6,66$. Prépare-toi avec avoir la chienne!

3. Commander un vrai festin d’un resto qui offre un menu spécial

À défaut de pouvoir accueillir des clients dans leurs salles à manger, des restaurants sont décidés d’offrir pour emporter ou en livraison des menus spécialement pour le week-end de l’Halloween. Réservez votre boîte rapidement car certains des établissements ont des quantités limitées.

4. Décorer des citrouilles

Qui a dit que décorer des citrouilles était seulement une activité pour les plus jeunes? Achetez-vous quelques citrouilles et faites aller votre imagination! Si ça vous dit de pousser l’activité encore plus loin, organisez un concours de citrouilles avec vos amis sur Zoom! Vous pouvez même établir un thème pour rendre la compétition encore plus intéressante.

5. Jouer à Ouija avec les colocs

Sortez votre planche de Ouija que vous gardez au fin fond du garde-robe et rassemblez vos colocs dans le salon pour une rencontre avec les esprits. Des heures et des heures de plaisirs et de cris à l’horizon!

6. Chanter au karaoké spécial Halloween sur Zoom avec des amis

Puisque vous ne pouvez pas aller chanter au karaoké actuellement, organisez une soirée sur Zoom au lieu. Dans votre liste de lecture on devrait retrouver des chansons comme Hell Bells de ACDC, la version Hocus Pocus de I Put A Spell On You, Supersition de Stevie Wonder, Black Magic Woman de Santana, Everybody des Backstreet Boys et Sympathy For The Devil de The Rolling Stone.

7. Faire un concours de maquillage d’Halloween avec vos amis

Décidez d’une thématique avec vos amis et donnez-vous deux heures par exemple pour réaliser un maquillage d’Halloween qui respecte le thème. Ensuite, tout le monde se connecte sur Zoom pour dévoiler son maquillage et vous décidez d’un gagnant à qui vous payez le souper ou une bouteille de vin par exemple!

8. Jouer à Clue

Si vous avez le jeu Clue à la maison, c’est le temps de le ressortir et de jouer une partie à la chandelle avec les colocs!

9. Suivre un cours culinaire virtuel avec le chef du Bevo Bar + Pizzéria

Si vous avez enfin de vous préparez une bonne bouffe vous-mêmes à manger devant Hocus Pocus, optez pour le cours de culinaire virtuel, avec le chef Giovanni Vella du Bevo Bar + Pizzéria. Vous devez seulement acheter «l'Atelier Pizza - 31 octobre» sur le site web du restaurant en sélectionnant «à emporter» et le kit sera livré à domicile gratuitement le jour de l'atelier si vous êtes dans le Grand Montréal. Le 31 octobre, vous n’aurez ensuite qu’à vous connecter à 17h au cours virtuel en groupe que le chef va donner pour vous aider à préparer votre pizza comme au restaurant!

10. Aller écouter des films au ciné-parc Royalmount

Le Royalmount a prévu projeter quelques grands classiques de l’Halloween le 29, 30 et 31 octobre. Les billets sont actuellement en vente sur le site du ciné-parc. Bien que ce ne soit pas une activité à faire dans le confort de votre maison, vous serez en sécurité dans votre voiture et pourrez rester en pyjama et apporter vos bonbons!

Joyeuses Halloween!

