Cette populaire crèmerie du Plateau offre maintenant la livraison de crèmes glacées en pots

L’automne est peut-être bel et bien installé à Montréal, mais ça ne veut pas dire qu’on doit arrêter de manger de la crème glacée!

Bien que la plupart des crèmeries sont déjà fermées pour la saison, Blueboy: Artisan Glacier a plutôt décidé de poursuivre ses activités.

La crèmerie située sur l’avenue du Mont-Royal a même mis en place un site web sur lequel vous pouvez commander votre crème glacée préférée afin de vous la faire livrer directement à la maison ou bien aller la chercher pour emporter.

Parmi les saveurs disponibles, on retrouve bretzel et tire éponge, citrouille épicée et brownies, et même taro galactique. Les crèmes glacées sont disponibles en format d’une pinte et coûtent 13$ chacune.

À votre place, on passerait une commande immédiatement avant que votre saveur préférée soit en rupture de stock!

Vous pouvez passer votre commande sur le site de Blueboy: Artisan Glacier

Blueboy: Artisan Glacier

150, avenue du Mont-Royal Est

