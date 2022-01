Une maison au charme d’antan, située dans un quartier historique de Beauport, à vendre pour 499 900$

La maison de Félix Parent, artisan de la fin du 19e siècle, est mise en vente pour 499 900$ dans un quartier historique absolument charmant de Beauport.

Elle a été construite en 1875 et a été restaurée dans les années 1990.

Svetlana Baglai Inc. / Remax Québec

Le haut de la demeure est l’aire d’habitation. En entrant, on constate l'aspect rétro de l'endroit. Le coup d’œil donne sur l’escalier ainsi que le salon et son foyer, dans un âtre de pierres.

Svetlana Baglai Inc. / Remax Québec

Plus loin, la salle à manger et la cuisine, à laquelle a été ajouté un petit îlot pour donner de l'espace de travail. L’histoire de la maison est racontée à travers son décor éclectique et ancien.

Svetlana Baglai Inc. / Remax Québec

Svetlana Baglai Inc. / Remax Québec

Elle compte cinq chambres qui peuvent être décorées et aménagées selon vos besoins et vos humeurs.

Svetlana Baglai Inc. / Remax Québec

Elle abrite deux salles de bain, dont une avec bain autoportant pour la détente.

Svetlana Baglai Inc. / Remax Québec

Un atelier à accès individuel fait partie de la vente aussi. Il donne envie de se lancer dans des projets artisanaux! Il est idéal si l'on veut organiser des ateliers ou fonder un petit commerce.

Svetlana Baglai Inc. / Remax Québec

La cour est pleine de verdure; le quartier est charmant et facile d’accès.

Svetlana Baglai Inc. / Remax Québec

Cette maison centenaire est à vendre au coût de 499 900$ par Svetlana Baglai inc. chez Remax Québec.

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s