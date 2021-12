5 activités à faire à Montréal entre Noël et le jour de l'An pour profiter de la neige

Pour ceux et celles qui restent en ville durant le temps des Fêtes, vous serez d’accord que les journées entre le 25 et le 31 sont parfois très tranquilles.

Avec les nouvelles mesures gouvernementales, il est encouragé de réduire ses contacts et favoriser les activités dites «sécuritaires».

À cet effet, ces cinq activités vous feront profiter de la belle neige tombée, sans avoir à quitter la ville et en toute sécurité.

Voici donc 5 activités parfaites pour profiter de la neige entre le 25 et le 31 décembre:

Même si vous n’êtes pas très solides sur vos patins, il y a fort à parier que ça charmera chéri! Profitez-en pour admirer le panorama pittoresque du Vieux-Montréal et y prendre quelques clichés!

Le Parc Jean-Drapeau est «the place to be» pendant l'hiver. Avec une programmation riche, il est certain que vous passerez du temps de qualité à l'extérieur. Le sentier des patineurs Radio-Canada du Parc Jean-Drapeau est le parfait cadre pour profiter de l'hiver. Du 18 décembre au 6 mars 2022, un sentier glacé qui s'illuminera en soirée sera accessible et ce, gratuitement. Un DJ sera d'ailleurs présent certains soirs pour offrir une ambiance festive et unique.

Le Parc du Mont-Royal vous propose une foule d’activités pendant l’hiver passant du ski de fond, à la glissade, à la raquette et plus encore. Mais vous pouvez aussi tout simplement vous balader lorsque la température est douce et admirer la vue époustouflante sur la ville! Assurez-vous d'aller vous chercher une boisson chaude réconfortante avant d'entamer votre promenade.

La ville de Montréal propose plusieurs lieux illuminés qui sont parfaits pour faire le plein de l'ambiance des Fêtes.

Il n’est pas difficile de passer une journée entière sur l'Avenue Mont-Royal alors que la neige tombe doucement. Sur votre chemin, dégustez un brunch tardif à la Binerie Mont-Royal, arrêtez-vous ensuite chez Diabolissimo pour y acheter des pâtes fraîches et finissez le tout au Terminal pour une bière d’après-midi!

Photo de couverture: @jfsavaria

