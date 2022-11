Cette pizzeria de Montréal sert une pizza inspirée du film «Maman, j’ai raté l’avion»

Le temps se refroidit, et les flocons sont sur le point d'arriver. Pour plusieurs, la première neige est souvent synonyme du début du temps des Fêtes.

Ce sera ainsi le moment parfait pour s'installer longtemps sur le sofa avec un bon chocolat chaud et écouter un paquet de films de Noël.

Un classique du temps des Fêtes demeure le film «Maman, j'ai raté l'avion» sorti en 1990. Celui-ci met en scène Kevin McCallister, joué par l'adorable Mccaulay Culkin. Dans le film, avant le départ de la famille, toute la maisonnée commande de la pizza, mais Kevin ne réussit pas à avoir une part de pizza au fromage, sa saveur favorite. Furieux, il se bagare avec son frère et se fait punir. Vous connaissez l'histoire!

Sa famille part en vacances en le laissant derrière et pendant qu'il est seul, il se commande une pizza. Lorsqu'il la reçoit, au pied de sa porte, tout fier, il dit: «a lovely cheese pizza just for me» («une bonne pizza au fromage, juste pour moi»). Les fans du film sauront donc à quel point cette pizza est importante pour Kevin. Si bien, qu'on revoit Kevin manger sa fameuse pizza favorite dans le deuxième film.

C'est en tout respect pour Kevin que la pizzéria Elena, dans Saint-Henri, a créé une pizza uniquement pour lui. Il s'agit d'une pizza au fromage. C'est tout! Une pâte croustillante, de la sauce tomate et du fromage mozzarella: tout le nécessaire pour plaire aux nostalgiques.

La pizza est offerte au coût de 16$. Vous pourrez d'ailleurs décider d'ajouter du miel épicé pour rehausser le tout.

Voilà une belle idée de «date» à faire pendant le temps des fêtes. À vous de décider si vous préférez y aller avant ou après avoir écouté le film. Vous pouvez même faire livrer la pizza et la déguster chez vous, comme l'aurait fait Kevin.

5090, rue Notre Dame Ouest, Montréal

