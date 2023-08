Les boissons d'automne sont (enfin!) arrivées chez Starbucks

La saison du Pumpkin Spiced Latte est officiellement lancée chez Starbucks!

Que vous fassiez partie des gens qui souhaitent étirer l’été éternellement, ou que penchiez plutôt du côté de ceux qui attendent impatiemment l’arrivée des jours plus frisquets, vous pouvez désormais vous présenter à la succursale la plus près de chez vous pour mettre la main sur une des fameuses boissons épicées.

Quelques nouveautés plutôt alléchantes se pointent également le bout du nez sur le menu automnal de la chaîne.

Sans plus attendre, voici donc tout ce qu’il faut savoir sur les boissons d’automne du Starbucks!

Latté à la citrouille épicée

La fameuse boisson célèbre ses 20 ans cette année et on s'entend tous pour dire qu'on attend son retour chaque automne avec impatience. Maintenant que l'attente est terminée, courez vite vous régaler! Qu'il soit chaud, froid ou secoué, le latte à la citrouille vous offrira de savoureuses notes de citrouille, de cannelle, de noix de muscade et de clou de girofle. Le tout surmonté de crème fouettée et d'épices à la citrouille, miam!

Thé chai latté glacé avec une crème à la citrouille

Créée à partir de personnalisations faites par les clients et les baristas, la nouvelle boisson au thé chai fera bien des heureux, c'est certain. Gourmand et rempli de saveurs, ce thé chai glacé surmonté de crème de citrouille propose le parfait équilibre d'un mélange riche aux épices chai et de mousse froide à la citrouille et saupoudré d'épices à la citrouille.

Café infusé à froid avec crème à la citrouille

Bonne nouvelle, le café infusé à froid avec crème à la citrouille fait son retour et on doit dire qu'on a très très hâte de déguster la superbe mousse froide de l'entreprise (surtout si elle goûte la citrouille)! Créé à partir du cold brew Starbucks et aromatisé de sirop à la vanille, ce café est un véritable délice. En plus, il est surmonté d'une mousse froide à la citrouille et saupoudré d'épices à la citrouille. On aime.

Espresso glacé secoué croustade aux pommes

Voici la deuxième nouveauté du menu automnal, l'espresso glacé secoué croustade aux pommes! Heureux mélange d'espresso blond, de notes de pommes, de cannelle et de sucre brun, cette boisson secouée est complétée avec une boisson à l'avoine. Tout simplement divin.

Macchiato à la croustade aux pommes

Pour une troisième année (et à notre plus grand bonheur) le macchiato à la croustade aux pommes revient cette année chez Starbucks. Cette boisson propose des saveurs réconfortantes à souhait comme celles de la pomme, de la cannelle et du sucre brun. Le tout agrémenté d'un sirop de pomme épicée. Faites-vous plaisir en l'essayant en version glacée ou secouée.

Côté bouffe

Si vous aimez accompagner votre café d'un petit snack, vous serez comblés par les options du menu automnal comme le muffin citrouille et fromage à la crème, le pain à la citrouille et le biscuit renard.

