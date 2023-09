Les meilleures pièces de théâtre à voir à Montréal en ce moment

Ville culturelle par excellence, ce ne sont pas les idées de sortie qui manquent à Montréal. Pour les personnes qui souhaiteraient encourager les talents d’ici et s’offrir une œuvre d’art vivant, voici quelques suggestions.

Voici donc les meilleures pièces de théâtre à voir actuellement à Montréal.

1. corde.raide - Espace GO

Ève Landry est sublime (et hilarante) dans cette adaptation de la pièce de debbie tucker green traduit par l’autrice Fanny Britt. On y suit une victime qui doit prendre une importante décision et deux fonctionnaires dans une mise en scène chorégraphiée avec brio qui ne s’oubliera pas de sitôt.

Du 19 septembre au 15 octobre

Durée: 1h25, sans entracte

Mise en scène: Alexia Bürger

2. Salle de nouvelles - Duceppe

Rencontrez Howard Beale, un présentateur vedette d'une chaîne de télévision new-yorkaise. Après plus de deux décennies à l’antenne, son renvoi imminent est dans l’air en raison de sa baisse d'audience. Ainsi, dans un geste désespéré, il annonce son intention de se suicider en direct à la télévision. On aime: Malgré que ce scénario fut originellement produit en 1976, il déborde d’actualité en 2023. À voir!

Du 6 septembre au 7 octobre 2023

Durée: 1h50, sans entracte

Mise en scène: Marie-Josée Bastien

3. LAU - Duceppe

Cet automne, Duceppe ouvre ses coulisses et accueille la pièce LAU. Un monologue de 50 minutes qui confronte, émeut, touche, et qui risque de raisonner chez plusieurs personnes. La pièce s’inscrit dans la formule 5 à 7 proposée par le théâtre. Avec l’achat de votre billet, vous aurez droit à une consommation et une collation. Une belle idée de sortie!

Du 12 septembre au 6 octobre

Durée: 50 minutes, sans entracte

Texte: Marie-Pier Audet en collaboration avec Katherine IS

4. Les Plouffe - Théâtre Denise-Pelletier

Le théâtre Denise-Pelletier, dans l’est de la ville, célèbre cette année ses 20 ans d’existence. La programmation joue donc de nostalgie afin de faire découvrir quelques classiques au grand public. Cet automne, replongez chez la famille Plouffe qui a marqué l’imaginaire des Québécoises et Québécois.

«1938, dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec. Pendant que la Seconde Guerre se prépare sur le Vieux Continent, la famille Plouffe évolue au cœur des mutations nées de la Grande Dépression. Guillaume, le benjamin, rêve d’un avenir sportif glorieux. Ovide cherche sa route entre sa foi et son amour de l’opéra. Alors que Napoléon porte l’espoir comme un drapeau, Cécile, l’aînée, se meurt d’un amour impossible. Théophile, le père, combat l’hypocrisie, tandis que la mère, Joséphine, essaie tant bien que mal de préserver l’âme du nid familial. Autour d’eux, tout un essaim de personnages, dont l’alter ego de l’auteur, Denis Boucher, un jeune journaliste. La politique, le clergé, l’ignorance, le nationalisme et la solidarité, tout participe à l’émotion qui fait vivre et survivre les Plouffe.» - Théâtre Denise-Pelletier

D’après le roman de Roger Lemelin

Du 27 septembre au 21 octobre

Durée 2h10

5. Courville - TNM

Cette saison, venez témoigner du génie du grand Robert Lepage dans la pièce Courville. Il s’agit d’une production Ex Machina qui promet de séduire les amoureux d’images et d’effets spéciaux.

«Simon, un sculpteur, se souvient. Courville, une banlieue aux bungalows répétitifs, maintenant avalée par Québec, anoblie par la magnificence des chutes Montmorency. Le milieu des années soixante‐dix avec la montée du Parti Québécois, les tensions linguistiques, la guerre froide que l’on importe grâce aux matchs de hockey canado-soviétiques. Les sonorités inouïes de Pink Floyd. Surtout, le désarroi de ses dix‐sept ans, alors que son père vient de mourir et que sa mère l’a relégué au sous-sol pour louer sa chambre à un oncle un peu louche. Sa relation confuse avec son amie Sophie. Son désir éperdu pour le sauveteur de la piscine municipale qui l’a ramené à la vie... Simon, narrateur et acteur, magicien-passeur entre le présent et le passé, mène le récit et donne voix aux mystérieuses marionnettes qui incarnent avec une sidérante présence les figures de son passé. » - TNM

Texte, conception et mise en scène par Robert Lepage

Du 12 au 7 octobre (supplémentaires du 12 au 15 octobre)

1h55, sans entracte

