La date du retour du «Pumpkin Spice Latte» chez Starbucks est ENFIN dévoilée

La boisson automnale la plus populaire (et sucrée) prépare son GRAND retour chez Starbucks.

La chaîne de cafés américaine a annoncé que son fameux Pumpkin Spice Latte ou PSL ou latté à la citrouille épicée en bon français, sera de retour le mardi 30 août.

Vous avez bien lu, le 30 août, donc DEMAIN!

Peu importe la température à l’extérieur, vous pourrez commander cette boisson automnale ultra réconfortante ainsi que d’autres favoris d’automne comme le muffin au fromage à la crème à la citrouille, le scone à la citrouille, le pain à la citrouille et aux pépites et le fantaisiste Fox Sugar Cookie. Sachez toutefois que si vous n’êtes pas près pour la version chaude du PSL, il sera de nouveau possible de le commander infusé à froid.

Également de retour dans le menu d’automne et disponible pour une durée limitée : le Macchiato croustillant aux pommes. Cette année il a été reformulé avec une boisson à l'avoine crémeuse et un espresso blond Starbucks.

Plus que quelques heures avant de pouvoir boire votre premier Pumpkin Spice Latte de la saison!

