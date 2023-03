Les meilleurs endroits où manger des fettucine alfredo à Montréal

À la fois réconfortant et chic, le fettucine alfredo est un plat maîtrisé par seulement quelques restaurants de la métropole. Ce plat que la plupart des gens tiennent pour «acquis» est toutefois un excellent moyen de juger un chef.

Voici donc où manger les meilleurs fettucine alfredo de Montréal.

Avec son four à bois, son menu italien classique et son ambiance décontractée et conviviale, les restaurants Enoteca Monza réussissent à charmer de nombreux clients année après année. Vous pouvez savourer leur fettucine alfredo dans trois succursales, dont deux à Montréal et une à Laval.

1251 avenue McGill College, Montréal

5660 rue Sherbrooke Est, Montréal

505 Promenade du Centropolis, Laval

Ce restaurant de Lachine possède un authentique four à bois italien et propose des plats traditionnels et chaleureux. Pizzas, pâtes, salade césar et plus encore se retrouvent sur le menu réconfortant de ce charmant restaurant. De plus, comme il est situé aux abords du canal Lachine, vous pourrez aller prendre une belle marche au bord de l’eau après votre repas.

1900 boul. Saint-Joseph, Lachine

Ici, l’assiette de fettucine alfredo est servie avec des pâtes vertes. Légèrement différente des assiettes traditionnelles, l’utilisation de pâtes aux légumes ajoute un petit quelque chose qui plait. Outre les pâtes, le Amélias offre des pizzas, des sous-marins et une foule d’autres plats classiques. Pas étonnant que les Montréalais craquent pour ce restaurant depuis 35 ans!

201 rue Milton, Montréal

Ce chaleureux restaurant «apportez votre vin» de la rue Duluth ne déçoit jamais. Les plats de pâtes y sont toujours copieux et savoureux. Bien que le menu soit composé de 1001 choix, l’assiette de fettucine alfredo est sans aucun doute une valeur sûre. Ce dernier peut même être commandé en accompagnement avec une viande. Accompagné d’une bonne bouteille, et d’une entrée d’escargot à l’ail, vous passerez un excellent moment.

404 rue Duluth Est, Montréal

Les Deux Fours est un restaurant incontournable au sein des communautés des quartiers Villeray, Rosemont et La-Petite-Patrie. Proposant une cuisine typiquement péruvienne avec des accents italiens, on peut y déguster le fameux «pollo a la brasa», une recette traditionnelle ainsi qu’un savoureux plat de fettucine alfredo. Une adresse parfaite pour une soirée chaleureuse.

2379 rue Bélanger Est

