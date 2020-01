Un festival de dégustation de bières dans la neige aura lieu à 1 h 50 de Montréal

Amateurs de bières, arrêtez tout! Le 1er février prochain se tiendra le fameux Winter Brewfest 2020 au Vermont, soit à seulement 1 h 50 de route de Montréal. C’est l’excuse idéale pour partir en mini road trip et aller découvrir cette magnifique région.

Cette année, les festivités se tiendront au Champlain Valley Exposition, une salle plus grande qui pourra accueillir davantage de gens.

Au programme, dégustation de bières, de vin, de cidres et de spiritueux. Il y aura évidemment des food trucks pour casser la croûte entre deux pintes et aussi des DJ, des jeux et des activités extérieurs.

Le Winter Brewfest 2020 se décrit comme étant un festival de bières et de food trucks, alors si vous aimez bien manger et découvrir de nouveaux produits locaux, vous devriez y trouver votre compte.

Procurez-vous vos billets rapidement, car c'est un événement très populaire. Toutes les infos ici.

