Des minichalets «ski-in/ski-out» au sommet du Massif de Charlevoix

Depuis cet été, le Massif de Charlevoix a entamé sa toute première saison estivale. Pour profiter pleinement de la station, peu importe la saison, une offre d'hébergement est aussi faite sur place, notamment dans les minichalets Les Refuges.

• À lire aussi: Un nouveau minichalet 4 saisons à louer au parc régional du Poisson-Blanc

Jean-Sébastien Chartier

Situées à Petite-Rivière-Saint-François, au cœur du secteur Camp-Boule, ces minimaisons ont plus l’air d’élégants lofts que de véritables refuges en forêt.

Regroupées en séries de trois chalets, les unités disposent chacune de deux chambres et peuvent accueillir de quatre à six personnes.

L’intérieur est un joli mélange du réconfortant du rustique, avec une grande présence de bois, et de la modernité du minimalisme, notamment avec une grande aire ouverte et un îlot central multi-usage surdimensionné.

Antoine Stab

Antoine Stab

Tout y est pour passer un séjour des plus confortables. D'ailleurs, on y trouve tout le nécessaire de cuisine, une salle de bain, une laveuse et une sécheuse, un lave-vaisselle, deux téléviseurs, l’internet sans fil, un foyer au bois et même une pièce de type mudroom où ranger l'équipement de plein air.

La large fenestration permet d’admirer la nature et d’accéder à une grande terrasse sur laquelle est installé un spa. Parfait pour se prélasser après une bonne journée active de plein air.

Ces lieux d'hébergement ont aussi l’avantage d’être situés suffisamment à l’écart des installations du centre de ski pour donner la sensation d’être en pleine nature.

Jean-Sébastien Chartier

Pour autant, on peut facilement accéder aux pistes de vélo de montagne et de randonnées pédestres en été ainsi qu’aux pistes de ski alpin, de ski de fond, de raquettes et au territoire hors-piste en hiver.

Un plein air-in/plein air-out de premier plan avec le territoire du Massif comme terrain de jeu!

Prix : À partir de 209$ la nuit (deux nuitées minimum)

: À partir de 209$ la nuit (deux nuitées minimum) Infos: lemassif.com

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s