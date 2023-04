6 fabuleux hôtels d’Europe où séjourner sans briser le petit cochon

Ces fabuleux hôtels ne feront qu’accentuer votre envie d’acheter un billet d’avion pour vivre votre meilleure vie en Europe. Vous serez prévenu!

Entendons-nous, ces hébergements sont loin d’être des auberges de jeunesse à prix microscopiques, mais, étant donné la qualité exceptionnelle des lieux, on peut dire qu’on s’en sort sans briser le petit cochon.

Voici donc 6 hôtels d’Europe absolument magnifiques où séjourner pour pas cher:

1o Casa Brava

Algarve, Portugal

Un bed and breakfast écoresponsable et perché dans le sud du Portugal, à deux pas des plus belles plages du monde.

Courtoisie Casa Brava

Courtoisie Casa Brava

Courtoisie Casa Brava

Courtoisie Casa Brava

À partir de 205$ pour deux personnes (102,50$/personne)

Réservez ici

2o Relais St. Elena

Toscane, Italie

Une résidence historique au cœur de la campagne toscane où manger des pâtes fraîches, participer à des dégustations de vin et se la couler douce.

Courtoisie Relais St. Elena

Courtoisie Relais St. Elena

Courtoisie Relais St. Elena

Courtoisie Relais St. Elena

À partir de 384$ pour deux personnes (192$/personne)

Réservez ici

3o Dexamenes Seaside Hotel

Kourouta, Grèce

Un splendide hôtel avec un jardin et une architecture phénoménaux situé à Kourouta, à quelques pas de la plage.

Courtoisie Dexamenes Seaside Hotel

Courtoisie Dexamenes Seaside Hotel

Courtoisie Dexamenes Seaside Hotel

Courtoisie Dexamenes Seaside Hotel

Courtoisie Dexamenes Seaside Hotel

À partir de 250$ pour deux personnes (125$/personne)

Réservez ici

4o Cristine Bedford

Mahón, Minorque (Espagne)

Un hôtel 5 étoiles qui respecte les principes de voyage durable et qui offre une terrasse surplombant la mer des Baléares.

Courtoisie Cristine Bedford

Courtoisie Cristine Bedford

Courtoisie Cristine Bedford

Courtoisie Cristine Bedford

Courtoisie Cristine Bedford

À partir de 279$ pour deux personnes (139,50$/personne)

Réservez ici

5o Hotel Mirabó De Valldemossa

Valldemossa, Majorque (Espagne)

Une maison de campagne familiale convertie en hôtel rustique qui siège dans les montagnes espagnoles et qui profite d’une magnifique vue sur la vallée.

Courtoisie Hotel Mirabó De Valldemossa

Courtoisie Hotel Mirabó De Valldemossa

Courtoisie Hotel Mirabó De Valldemossa

Courtoisie Hotel Mirabó De Valldemossa

Courtoisie Hotel Mirabó De Valldemossa

À partir de 275$ pour deux personnes (137,50$/personne)

Réservez ici

6o Les Cabanettes

Arles, France

Un hôtel au style sixties qui a conservé son charme depuis sa construction par la famille Berc et qui jouit maintenant des soins d’une famille française fort attachante.

Courtoisie Les Cabanettes

Courtoisie Les Cabanettes

Courtoisie Les Cabanettes

Courtoisie Les Cabanettes

Courtoisie Les Cabanettes

À partir de 112$ pour deux personnes (56$/personne)

Réservez ici

