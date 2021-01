10 raisons d’aimer Montréal l’hiver (même en pandémie)

La première opération de déneigement a eu lieu, on peut officiellement dire que l'hiver est arrivé à Montréal.

Plutôt que de «chialer» sur le froid et la neige, prenez donc quelques minutes pour vous remémorer pourquoi l’hiver à Montréal a aussi de bons côtés.

Voici donc 10 raisons de retomber en amour avec Montréal l’hiver.

1. Parce que le décor est tout simplement magnifique

Montréal sous la neige est un paysage vraiment magnifique. Pour pouvoir admirer le tout, sortez dehors, marchez dans votre quartier ou dirigez-vous vers le sommet du mont Royal pour avoir un vu d’ensemble qui sera à couper le souffle.

2. Pour dévaler les pentes des parcs en crazy carpet

La plupart des parcs montréalais ont des pentes parfaites pour retombez en enfance le temps d'un après-midi avec sa crazy carpet! Pourquoi ne pas donner rendez-vous à des amis, en conservant une distance raisonnable évidemment.

3. Pour commander des soupes ramen à l'infini pour se réchauffer

Après une journée à profiter de l'extérieur, rien de plus réconfortant que de se commander la meilleure soupe ramen ou pho du quartier pour vous réchauffer comme il se doit!

4. Parce que les chiens portent des petites manteaux vraiment cute

Comme les humains, les chiens qui aiment prendre des marches l'hiver doivent se vêtir un peu pour ne pas abimer leurs coussins de pattes, devenir très sales ou avoir trop froid. Bref, un chien avec son mateau et ses bottes est possiblement la chose la plus cute que vous pouvez croiser en hiver à Montréal.

5. Pour faire du patin sur les magnifiques patinoires extérieurs de quartier

Trouvez la patinoire ouverte la plus près de chez vous, faites aiguiser vos patins et enfilez-les afin d’aller faire quelques steppettes après le télétravail pour vous changer les idées un peu.

6. Pour les marches en amoureux sous les flocons

Marcher c'est bon pour la santé, mais aussi pour le couple! Sortez main dans la main pour une marche féérique sous les flocons. C'est l'activité la plus simple à réaliser en temps de pandémie et ça fait un bien fou au moral! Pensez à varier vos «chemins» et n'ayez pas peur d'emprunter les ruelles vertes, vous allez découvrir votre quartier autrement.

7. Parce que les chocolats chauds sont encore plus délicieux l’hiver

Il n’y a rien comme siroter un bon chocolat chaud après une journée dehors à patiner ou à se promener dans les rues de Montréal.

8. Pour découvrir les parcs-nature autrement

Les parcs-natures de la ville de Montréal sont agréables à visiter en été comme en hiver. Ces magnifiques milieux naturels protégés vous permettent de vous évader en nature avec vos raquettes, vos skis de fond ou tout simplement à pied!

9. Parce que le Vieux-Montréal est encore plus beau en hiver

Le Vieux-Montréal est encore plus magnifique lors d'un lendemain de tempête. Recouvertes de blanc et dessertes en raison de la neige et l'absence de touristes, les rues de Vieux Montréal vous feront voyager!

10. Pour faire de la raquette sur le mont Royal

Au lendemain d'une bonne tempête, enfilez vos raquettes, coulez-vous un café dans un thermos et partez à l'aventure sur le mont Royal avec vos raquettes. L'activité typiquement montréalaise qui vous fera oublier la gadoue sur les trottoirs!

