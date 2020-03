5 vins d’épicerie surprenants à acheter

Les amoureux du vin qui n'ont pas beaucoup de temps devant eux seront certainement ravis de savoir que quelques bonnes bouteilles sont disponibles sur les tablettes des épiceries. Vous n'aurez donc qu'un seul arrêt à faire, si le temps vous manque!



Le blogue Les Méchants Raisins a décidé de partager avec nous une liste de vins qui se trouvent facilement dans les supermarchés, les dépanneurs, mais également dans quelques épiceries fines.

C'est l'occasion idéale de faire la paix avec le vin d'épicerie!

Voici donc 5 vins d’épicerie surprenants à découvrir !

1. La Cantina - Vallée d’Oka, Rouge 2019, L’empreinte C (13,49 $ + taxes)

Nostalgique du délicieux rouge de soif servi au verre dans votre resto de quartier préféré ? Vous serez séduit par ce rouge aux accents de jus de raisins tout juste fini de fermenter. Un assemblage original de triomphe d’Alsace, de lucie kuhlmann, de marquette et de petite perle, produit à Saint-Eustache par Daniel Lalande, propriétaire du Vignoble Rivière du Chêne. L’attaque est coulante et nerveuse, mais le vin est assez charnu pour accompagner un plat de viande braisée ou un risotto aux champignons.

2. Vignoble de la Bauge, Rassemble-Heure 2017, Vin du Québec Certifié (14,95 $ + taxes)

Le vignoble de Simon Naud, à Brigham en Montérégie, est en conversion à l’agriculture biologique. Cette cuvée vendue en épiceries mise sur un assemblage de frontenac noir – vinifié en macération carbonique, comme dans le Beaujolais – et de marquette, vinifié de façon traditionnelle. Souple et léger, avec de bons goûts de petits fruits rouges acidulés. Un vin de plaisir, à servir autour de 14°C, avec des saucissons et autres charcuteries du Québec.

3. Léon Courville - Vigneron, Vidal 2018, IGP Vin du Québec (17 $ + taxes)

Ce vin produit à Lac-Brome s’avère aussi intense en bouche qu’au nez, dévoilant des parfums de pêche, de fleur d’oranger, de poire confite et de gingembre. Rond, mûr et porté en bouche par l’acidité caractéristique du vidal, qui vient équilibrer un léger reste de sucre. Parfait pour accompagner des mets asiatiques relevés et vendu à un prix attrayant, dans plusieurs épiceries.

4. Coteau Rougemont, Versant blanc 2018, Vin du Québec Certifié (13,99 $ + taxes)

À moins de 15 $, le Versant rouge et le Versant blanc de ce domaine de Rougemont offrent tous deux une expression franche et fruitée des cépages hybrides cultivés au Québec. Le Blanc 2018 conjugue la vivacité du vidal, l’onctuosité et les saveurs tropicales du frontenac gris, le goût de poire du frontenac blanc et l’élégance du st-pépin. Un très bon blanc de tous les jours à servir frais, mais pas trop froid, avec un poulet rôti ou des pâtes carbonara.

5. Vins Arterra, Splendido, Bù, Puglia, Italie (15,69 $ + taxes)

De la même gamme, un bon vin blanc sec, composé de chardonnay et de fiano. Simple, mais bien fait et parfait pour accompagner les sushis.

***La plupart sont vendus dans les supermarchés IGA et Métro, mais aussi dans plusieurs dépanneurs et épiceries fines.

