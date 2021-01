L’Esco diffusera un show gratuit avec Hubert Lenoir, Safia Nolin, Les Deuxluxes et plusieurs autres

Le populaire bar à spectacles L’Escogriffe, rue Saint-Denis, à Montréal, a décidé de gâter ses clients et les fans de musique avec un événement virtuel d’envergure pour lancer la nouvelle année.

En effet, le soir du 7 janvier, L'Esco diffusera en direct un spectacle virtuel rassemblant une panoplie d’artistes de talent. L'événement débutera sur le coup de 20h et l'on pourra y assister en direct au moyen d'un lien de visionnement entièrement gratuit (https://smarturl.it/l.autel.4461.live).

Parmi les artistes que vous pourrez entendre et voir sur vos écrans, on retrouve Hubert Lenoir, Safia Nolin, Les Deuxluxes, Corridor, Qualité Motel, LaF, SHAH FRANK et Bloodshot BILL. Au total, ils seront 20 à se «partager la scène». L’animation de l’événement sera assurée par Nicolas Ouellet.

Un spectacle à ne pas manquer, qui vous permettra de vous changer les idées après une semaine forte en émotions en raison des actualités des derniers jours.

L'AUTEL 4461 – spectacle virtuel gratuit de L’Escogriffe

7 janvier 2021 dès 20h | Lien de visionnement: https://smarturl.it/l.autel.4461.live

