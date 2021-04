5 épiceries zéro-déchet à Québec

Les épiceries zéro-déchet n'ont plus de secrets. Leur concept est bien connu: on apporte un contenant que l’on pèse à l’entrée et ce que l’on achète se paie au poids.

Cette façon d'acheter est simple, mais aussi efficace afin de contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire et à une plus faible production de déchets... car après tout, chaque geste compte!

Si vous habitez à Québec ou êtes de passage dans la capitale de la province, voici 5 épiceries zéro-déchet où faire vos emplettes!

Ici, les fermes, producteurs, artisans et transformateurs locaux ont toute la place. Cette entreprise d’économie sociale aux valeurs écoresponsables offre des produits alimentaires principalement biologiques et sans emballage. Pour devenir membre consommateur de la coopérative, il suffit d’acheter une part sociale à 10$.

506, rue Saint-François Est, Québec

Une autre superbe épicerie en vrac zéro-déchet à vocation écologique! Sur place, des aliments de toutes sortes, des nettoyants corporels et des produits ménagers. Mention spéciale pour le coin de jeux pour enfants, qui permet aux parents de faire leurs emplettes pendant que leurs petits s’amusent.

6, rue George-Muir, Québec

Le quartier Sainte-Foy/Sillery a aussi son alternative au suremballage. Imaginé par deux diplômées en nutrition, l’Escargot représente un lieu d’éducation, d’échanges et de partage... du producteur au consommateur!

1631, rue Sheppard, Québec

Située à Loretteville, cette épicerie en vrac est un endroit où vous pourrez découvrir toutes sortes de créations d’ici. Des pastilles de chocolat, des articles pour la boîte à lunch, des savons artisanaux, des aliments secs, des produits frais... une foule de trouvailles sans emballage.

345, rue Racine, Québec

Le but premier de cette épicerie est de réduire la quantité de déchets produits dans le monde en offrant du vrac. Faisant la promotion d'un mode de vie responsable, une nutritionniste et membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec, propose des consultations individuelles en nutrition.

885, 3e Avenue, Québec

980, avenue Cartier, Québec

EN BONUS

Lévis aussi a son adresse zéro-déchet. Vous y trouverez des produits à usage unique, des aliments sains et peu transformés, pour le respect de notre planète. Une autre belle façon de soutenir les producteurs, transformateurs et distributeurs d'ici!

5731, rue Saint-Louis suite 100, Lévis

