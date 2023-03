15 nouveaux restos qui ont ouvert depuis le début de 2023

Depuis le mois de janvier, on assiste à l’ouverture de plusieurs adresses gourmandes à ajouter à notre bucket list.

Des cafés aux restaurants gastronomiques, il y en a pour tous les goûts!

Voici donc 15 ouvertures d’établissements qui mettent l’eau à la bouche depuis le début de l’année 2023:

Le très populaire Restaurant India Rosa de l’avenue Mont-Royal, ouvert depuis 2018, a ouvert sa très attendue seconde adresse dans le quartier Griffintown en début d’année. Plus grande, plus chic, et incroyablement jolie, c’est l’endroit idéal où se retrouver entre amis pour savourer un excellent repas aux saveurs indiennes.

1050, rue Wellington, Montréal

Établi depuis 15 ans dans le Mile-End, le comptoir à salades Mandy's cohabitait avec la boutique de vêtements fabriqués en Italie, Mimi & Coco. Charmante boutique à l'allure très Pinterest, il suffisait de se rendre au fond de la boutique pour commander un bol de salade à emporter ou à apprécier sur place. Voilà qu'on apprenait en janvier que la boutique allait déménager ses pénates afin de laisser l'entièreté du mythique local à Mandy's. «Nous faisons une transformation pour un tout nouveau restaurant qui ouvrira au printemps.» annoncent les propriétaires du Mandy's dans une publication Instagram.

201, avenue Laurier O

Le Café Kujira vient de s’installer dans un local tout lumineux et spacieux des Shop Angus en 2023. Le nom vous dit peut-être quelque chose, il s’agit d’abord d’un torréfacteur bien respecté, mais aussi le nom qui remplace celui du feu Café Sao de l’avenue De Lorimier. Ouvert depuis le 9 janvier 2023, ce nouveau café de troisième vague est déjà très bien accueilli dans le quartier. Les amateurs de bons cafés et de bons plats faits maison s’y rendent et s’y posent pour passer un agréable moment.

4250, rue Augustin Frigon

Cette nouvelle brasserie française, à l'équipe tout feu tout flamme, offre une cuisine gourmande et abordable. Sa localisation permettra à ses clients d'attraper un morceau avant d'assister à un spectacle au Théâtre Saint-Denis ou dans les salles de spectacle environnantes.

1560, rue Saint-Denis

C’est l’équipe derrière le restaurant La Belle Tonki qui propulse le casse-croûte de ville Mange dans Mon Hood. D’abord un pop-up, Mange Dans Mon Hood a passé les dernières années à faire des apparitions ici et là à Montréal. Depuis avril 2023, le casse-croûte s’est installé dans l’ancien local de la Belle Tonki et offre d’incroyables smash burgers.

1380, rue Jean-Talon Est

Ouvert en février, Annette se veut un endroit parfait pour les 5 à 7 entre amis qui s’étirent. Le décor se démarque par ses plantes et l'abondance de vert. Le tout fut pensé en collaboration avec LG2 Architecture. Le bar comprend 65 places avec une belle vue sur la cuisine pour voir les artistes à l'œuvre.

4051, rue Molson, Montréal

La vie nocturne montréalaise gagne un nouveau joueur avec le Bon Délire, bar de quartier à la fois électrique et sans prétention qui a récemment ouvert ses portes sur la rue Notre-Dame. Celui-ci reprend les codes des dive bars américains, petits locaux éclectiques à l’éclairage tamisé et au décor kitsch où sont servies des boissons bon marché, tout en profitant d’une touche de modernité futuriste. Sandwiches «Bon Déli!», maïs soufflé (gratuit!), slushies, bières en fût, boilermakers et cocktails maison vous y attendent.

4855, Notre-Dame Ouest

À mi-chemin entre la dinette, la buvette et le bar de quartier, Le Plongeoir est un établissement du boulevard Saint-Laurent que l’on attend impatiemment. Peu de détails ont été dévoilés pour l’instant, mais on sait qu’il sera possible d’y jouer au billard en sirotant un verre de vin nature et que l’ouverture est prévue pour le 29 mars!

5350, Boul. Saint-Laurent

Que vous soyez à la recherche d’un endroit où prendre un verre après le boulot, ou que vous voulez impressionner votre prochaine flamme, le bar à vin japonais Nomi est certainement un must à ajouter à votre carnet d’adresses. Cette buvette japonaise électrisante a ouvert ses portes dans le Square Phillips en janvier dernier et compte depuis de nombreux adeptes.

170, Place du Frère-André, Montréal

Ouvert en janvier 2023, le charmant petit Mi Bao Café est rapidement devenu un lieu de rencontre convivial et lumineux où casser la croûte. On y attrape des banh mi et de succulents cafés préparés avec soin.

1073, rue Saint-Denis, Montréal

11. Le 9e

PHOTO FOURNIE PAR IVANHOÉ CAMBRIDGE

Après plus de 20 ans, il sera de nouveau possible d’accéder au neuvième étage du Centre Eaton qui accueillait jadis le restaurant L’Île-de-France. Le restaurant 2.0 ouvrira ses portes à nouveau à la fin de l’année après avoir subi une cure de jeunesse lui redonnant son prestige de l’époque. On a hâte!

705, Sainte-Catherine O

C’est cet hiver que le resto-café Améa élu domicile à l’intérieur de la Maison Alcan, bâtiment historique du Mille Carré Doré. On apprécie particulièrement son décor coloré, ses plantes suspendues, sa salle de bain adorable, son menu d’inspiration méditerranéenne et ses croissants roulés complètement viraux sur les réseaux sociaux. Les lattes colorés à la betterave et au curcuma méritent également une mention spéciale. Non seulement ils goûtent le ciel, mais ils sont aussi hyper photogéniques!

1188, rue Sherbrooke Ouest

Décontracté et festif, le Bonheur d’occasion souhaite créer un espace où il est possible de manger un bon repas sans prétention et où l’esprit de communauté règne. Le restaurant propose un menu simple et efficace mettant en vedette des produits locaux et de saison. Chaque plat a été conçu en s’inspirant de soupers entre amis et en famille pour un résultat convivial et réconfortant à souhait.

4001 rue Notre-Dame Ouest

Extérieur de MTL

La Florida (ou la flo pour les intimes), c'est le nouveau projet de l'équipe derrière l'Oregon bar à vin. Voisine de ce restaurant apprécié de Sainte-Rose, la Florida est plutôt un bar où il fait bon commander cocktails, vins naturels et des snacks.

241, boulevard Curé-Labelle, Laval

Installé sur le chemin de la Canardière, le Oui Oui partage son local avec la brocante L’Art de vivre à la campagne. Cette petite boutique d’antiquités et de produits du terroir propose plusieurs trouvailles pour la maison à bas prix. L’endroit propose d’ailleurs à ses clients d’acheter la vaisselle dans laquelle sont servis les plats et les cafés. Vous aimez la tasse dans laquelle est servi votre café? Vous pouvez l’acheter! Oui, oui!

1758, chemin de la Canardière, Québec

