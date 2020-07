Ce week-end marque le début des vacances de la construction au Québec et que vous tombiez en congé pour les deux prochaines semaines ou non, il faut profiter à fond des jours devant vous!

Le soleil et la chaleur devraient être de la partie en grande majorité, alors on sort la crème solaire et on s’organise des sorties en solo, entre amis ou avec sa douce moitié!

Voici 15 activités à faire ce week-end à Montréal et dans les environs:

1. Profitez du soleil sur la plage urbaine du Village au Pied-du-Courant.

2. Dégustez des huîtres à 1$ (vendredi) et prélassez-vous dans les bains du spa Förena.

3. Cassez la croûte avec des amis au Time Out Market Montréal, qui vient tout juste de rouvrir.

4. Mangez un cornet pour souligner la journée nationale de la crème glacée le 19 juillet.

5. Prennez un verre en tête-à-tête sur l’incroyable nouvelle terrasse du VV Taverna.

6. Prennez une photo de la nouvelle fresque du Village qui soutient le mouvement Black Lives Matter.

7. Allez chercher du «take-out» de votre resto préféré et régalez-vous dans un parc de la ville.

8. Allez admirer les expos du MAC.

9. Faire le plein de lavande avec votre chien dans les champs de La Maison Lavande à Saint-Eustache.

10. Faire du pédalo dans un cygne géant sur le canal de Lachine.

11. Achetez des produits locaux au Marché des Éclusiers pour vous cuisiner un festin entre amoureux.

12. Pique-niquez en regardant les moutons brouter au parc Maisonneuve.

13. Buvez une bière à la Taverne Cobra qui rouvre le 17 juillet après des mois de fermeture.

15. Mangez de la pizza-ghetti pour la bonne cause au restaurant Moccione dans Villeray le 19 juillet.

Bon week-end!

